بمشاركة 80 مقاتلة.. الجيش الإسرائيلي يُطلق موجة من الهجمات على إيران

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الواسعة استهدفت ما قال إنه مواقع عسكرية وبنى تحتية في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق وسط وغرب إيران.

وأوضح بيان للجيش أن أكثر من 80 طائرة مقاتلة شاركت في تنفيذ هذه الغارات، التي استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"النظام الإيراني"، مشيرا إلى أن المقاتلات أسقطت نحو 230 من الذخائر على عدة أهداف، من بينها الجامعة العسكرية المركزية التابعة للحرس الثوري (جامعة الإمام حسين)، التي ادعى الجيش أنها استُخدمت مرفقَ طوارئ ومجمعا لتجميع القوات.

وتزامنت هذه الأنباء مع ما أورده مراسل الجزيرة عن سماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية، ورصد تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينتي كرمانشاه وقزوين غربي وشمالي إيران، وحلقت مقاتلات في أجواء مدن برند ورباط كريم وإسلامشهر جنوب غربي محافظة طهران.

وشملت قائمة الأهداف وفقا لزعم الجانب الإسرائيلي مواقع لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية، ومراكز قيادة تحت الأرض، بالإضافة إلى مواقع لإطلاق الصواريخ تم رصدها في مناطق بغرب ووسط إيران.

وأكد الجيش أن هذه العمليات تهدف إلى "تقليص حجم إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، ولم يقدم تفاصيل حول نتائج تلك الاستهدافات الميدانية.

وزعم أن من بين الأماكن المستهدفة موقعا تحت الأرض يعمل فيه مئات الجنود من القوات المسلّحة الإيرانية، ويحتوي على مخابئ ومقرات عسكرية لـ"عناصر النظام".

وتأتي هذه التطورات في سياق الحرب المتواصلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي على إثر عدوان شنته واشنطن وتل أبيب شمل قصفا لمرافق حيوية، واغتيال قادة إيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.