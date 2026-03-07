الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود عالميًا.. قفزات مفاجئة تضرب الأسواق والطاقة

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

شهدت أسعار الوقود ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من دول العالم خلال الأسبوع الجاري، على وقع تداعيات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وما نتج عنها من اضطرابات حادة في إمدادات الطاقة العالمية.

ووفق بيانات لأسواق ومؤسسات اقتصادية، فقد ارتفعت أسعار الوقود في ما لا يقل عن 9 دول حول العالم، من بينها الولايات المتحدة والصين وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية، بنسب متفاوتة.

ففي الولايات المتحدة، قفزت الأسعار بنحو 11% مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 90 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ عامين. أما في الصين، فقد سجلت أسعار الوقود زيادة بنحو 3% خلال الأسبوع الجاري مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

كما طالت موجة الارتفاع دولًا أوروبية عدة، حيث ارتفعت الأسعار في:

ألمانيا بنسبة 5%

فرنسا بنسبة 4%

بلجيكا بنسبة 2.5%

المملكة المتحدة بنسبة 3%

ولم تسلم القارة الإفريقية من تداعيات الأزمة، إذ ارتفعت أسعار الوقود في:

كينيا بنسبة 2%

نيجيريا بنسبة 8%

جنوب إفريقيا بنسبة 1%

مضيق هرمز في قلب الأزمة يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى القلق المتزايد بشأن أمن إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، ما يجعله أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.

وتشير تقارير إلى تراجع حاد في حركة الملاحة داخل المضيق، مع تكدس مئات السفن على جانبيه نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة، وهو ما يثير مخاوف الأسواق من انقطاع الإمدادات.

تداعيات اقتصادية أوسع ويرى خبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم عالميًا، الأمر الذي سيضغط بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين في العديد من الدول.

ومنذ أواخر فبراير الماضي، تشهد المنطقة تصعيدًا عسكريًا واسعًا عقب اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران بدعم من الولايات المتحدة، حيث تبادلت الأطراف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.