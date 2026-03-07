الخليج تحت النار.. صواريخ إيران تضرب الإمارات وقطر والبحرين والدفاعات الجوية تتصدى لوابل غير مسبوق

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

شهدت منطقة الخليج، فجر وصباح السبت، تصعيداً عسكرياً خطيراً بعد إطلاق إيران عشرات الصواريخ الباليستية ومئات الطائرات المسيّرة باتجاه الإمارات وقطر والبحرين، في هجمات هي الأوسع منذ اندلاع الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لموجة جديدة من الهجمات، حيث رصدت 16 صاروخاً باليستياً تمكنت من إسقاط 15 منها بينما سقط صاروخ واحد في البحر. كما اعترضت الدفاعات 119 طائرة مسيّرة من أصل 121 تم إطلاقها باتجاه الدولة.

وأفادت السلطات بسماع انفجارات قوية في أبوظبي نتيجة عمليات الاعتراض، في وقت أكدت فيه الجهات الرسمية أن الهجمات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين بإصابات طفيفة من جنسيات مختلفة.

انفجار قرب مطار دبي وتعليق مؤقت للرحلات

وفي تطور لافت، أعلنت حكومة دبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حادث محدود ناتج عن سقوط شظايا من عملية اعتراض جوي ناجحة قرب مطار دبي الدولي دون تسجيل إصابات.

وكانت حركة الطيران قد توقفت لفترة وجيزة قبل أن يعلن المطار استئناف عملياته جزئياً مع تشغيل بعض الرحلات، وسط تحذيرات للمسافرين بضرورة التأكد من مواعيد رحلاتهم بسبب التغييرات المستمرة في الجداول.

قطر تعلن انتهاء التهديد

وفي الدوحة، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي استهدف الدولة، فيما أكدت وزارة الداخلية لاحقاً زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

البحرين تعلن اعتراض عشرات الصواريخ

بدورها، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت منذ بدء الهجمات الإيرانية من اعتراض وتدمير 86 صاروخاً و148 طائرة مسيّرة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل اتساع المواجهة العسكرية في المنطقة، مع استمرار الضربات المتبادلة في الحرب الدائرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ما يرفع المخاوف من انفجار إقليمي واسع قد يغيّر موازين المنطقة بالكامل.