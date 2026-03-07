الدوخة في رمضان.. نصائح في وجبة السحور لتجنبها

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

الدوخة في رمضان شائعة بين العديد من الأشخاص، وقد تكون نتيجة الصيام الطويل وسوء التغذية، لذا إليك بعض النصائح خلال وجبة السحور لتجنبها.

في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" أسباب الدوخة في نهار رمضان، ونصائح في وجبة السحور لتجنبها، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة هبة شريف استشاري أمراض السمع والأتزان والطنين.

نصائح في وجبة السحور لتجنب الدوخة

في حالة الشعور بالدوخة خلال نهار رمضان، من الضروري مراجعة وجبة السحور، لأن النمط الغذائي الخاطيء قد تتسبب في الدوخة والطنين، لذا من الضروري اتباع التالي خلال وجبة السحور:

1- تناول البروتين

من الضروري الحرص على تناول البروتين خلال وجبة السحور مثل البيض، أو الفول المدمس، أو حتى الزبادي اليوناني والجبن القريش، لأن البروتين يساهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وبالتالي لا يشعر الشخص بالدوخة خلال رمضان.

2- تناول الكربوهيدرات

ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على تسبة من الكربوهيدرات سهلة الهضم والامتصاص، مثل الشوفان والعيش البلدي، خلال وجبة السحور، مع ضرورة تجنب تناول العيش الأبيض، الذي يتسبب في ارتفاع سكر الدم بشكل مفاجيء، ثم الانخفاض، وبالتالي قد يسبب الدوخة وعدم الاتزان.

3- الخضروات والفواكه

الفواكه والحضروات التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم مثل الجرجير والخيار و الموز، وهما عناصر ضرورية للحفاظ على الاتزان، وتقليل احتمالية حدوث الإرهاق والتعب الذي في الغالب يسبب طنين الأذن أيضًا.

4- كميات كافية من المياه

الحرص على تناول المياه بشكل كافي من 2 لـ 3 لتر ما بين وجبة الإفطار حتى السحور، لتحقيق حدوث الجفاف، والحفاظ على رطوبة الجسم لعدم الشعور بالدوخة.

5- تقليل تناول الأملاح تسبب الإفراط في تناول الأملاح أو المخللات بوجبة السحور إلى الدوخة وعدم الاتزان والشعور بالعطش خلال نهار رمضان، لذا من من الضروري تقليل تناول الملح وتجنب المخللات