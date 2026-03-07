هذا سبب ترهل البطن عند النساء.. إليكِ طريقة التعامل معه

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

يعاني العديد من السيدات بعد الحمل أو تغيرات الوزن الكبيرة، بتراكم الدهون في البطن، بـ "البطن المترهل"، ويمكن أن تسبب الإحراج وانعدام الثقة بالنفس، وهذه الحالة ليس مجرد مشكلة تجميلية، بل إشارة حول صحتك الداخلية والمخاطر المستقبلية.

في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" سبب ترهل البطن عند النساء وطريقة التعامل معه، وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health.

ما أسباب ترهل البطن؟

في أغلب الأحيان يكون السبب هو زيادة الوزن السريعة، بغض النظر عن السبب، سواء كان مرض السكري أوغدة درقية، أو الحمل أو أي سبب آخر، تغيرات الشيخوخة، التغيرات الهرمونية، أي شيء يمكن أن يؤدي إلى ذلك.

هناك مشاكل صحية مرتبطة ببطن المترهل، عندما تتشكل هذه الطية الجلدية، غالباً ما تتراكم الرطوبة والعرق بينها وبين الفخذ، مما يؤدي إلى تهيج الجلد، والتهابات فطرية، وحكة، وغيرها من مشاكل الجلد.

إلى جانب مشاكل الجلد، قد يشير تراكم الدهون في منطقة البطن إلى مخاطر أيضية، ويُعدّ تراكم الدهون في منطقة البطن مؤشراً هاماً، إذ يرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب، والنوبات القلبية، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وهذا يعني أن تراكم الدهون الزائدة في منطقة البطن قد يكون بمثابة علامة تحذيرية، وتجاهلها قد يزيد من المخاطر الصحية على المدى الطويل.

كيف يمكنك التخلص من البطن المترهل؟

الأمر الأساسي هو النظام الغذائي والتمارين الرياضية، وهو أمر يُقال عادةً بسهولة، ولكن فقط عند القيام به باستمرار يمكن أن يقلل من هذه المشكلة بشكل كبير.

عندما الالتزام بنظام غذائي جيد وصارم، وممارسة الرياضة بانضباط، و يمكن التخلص من البطن المترهل، وتتغير الأمور تدريجياً نحو الأفضل، وتشمل الخطوات الرئيسية ما يلي:

اتباع نظام غذائي متوازن ومضبوط- وممارسة الرياضة بانتظام

- الحفاظ على الاتساق

- التركيز على التدرج في فقدان الوزن.وتشير أيضاً إلى أن تقليل دهون البطن يقلل من المخاطر الصحية، يمكن تقليل جميع المخاطر بمجرد التخلص من هذه الدهون المتراكمة في منطقة البطن.