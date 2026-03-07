الدوخة في رمضان.. نصائح في وجبة السحور لتجنبها هذا سبب ترهل البطن عند النساء.. إليكِ طريقة التعامل معه واشنطن بوست تكشف مفاجأة مدوية: روسيا تدخل المعركة وتساعد إيران على ضرب رادارات الإنذار الأمريكية في المنطقة السهر في رمضان.. طبيب يحذر: قد يرهق القلب طهران تحت النار.. انفجارات تهز العاصمة وغارات تضرب مطار مهرآباد مع اتساع الحرب اغتيال رئيسة منظمة حرية المرأة بالعراق يثير صدمة حقوقية واسعة وبلا قيود تكشف تفاصيل الحادثة مأرب تحتفي بـ103 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم في حفل جماهيري واسع .. السعودية تحذر الحوثيين بضربات قاسية أردوغان يحذر من توسع دائرة الصراع ويؤكد متابعة تركيا لتداعيات الأزمات الإقليمية حزب الإصلاح يدعو لتوحيد الخطاب الإعلامي وبناء سردية وطنية لمواجهة الحوثي
كشفت صحيفة The Washington Post الأمريكية في تقرير استخباراتي مثير عن تطور خطير في المواجهة الدائرة، مؤكدة أن الضربات الإيرانية التي استهدفت رادارات الإنذار المبكر التابعة لـ الولايات المتحدة في المنطقة لم تكن عملية إيرانية منفردة، بل جرت بدعم تقني واستخباراتي مباشر من روسيا.
وبحسب التقرير، فإن موسكو لعبت دورًا حاسمًا في الهجوم، حيث زودت إيران ببيانات استخباراتية لحظية وأنظمة متطورة للحرب الإلكترونية والتشويش، الأمر الذي مكّن الصواريخ الإيرانية من تجاوز أكثر منظومات الدفاع تعقيدًا وضرب رادارات الإنذار المبكر التي تمثل "العين الساهرة" لحماية القواعد الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن استهداف هذه الرادارات يعني توجيه ضربة حساسة لقدرات الرصد الأمريكية، إذ تعتمد القواعد العسكرية والأساطيل في المنطقة على هذه الأنظمة لاكتشاف أي هجوم جوي أو صاروخي قبل وقوعه.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحركًا استراتيجيًا من جانب الكرملين لنقل جزء من صراعه مع واشنطن من جبهة أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، عبر توظيف قدرات الحرب الإلكترونية والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
ويحذر التقرير من أن نجاح هذه الضربات قد يجعل القواعد والأساطيل الأمريكية في المنطقة أكثر عرضة للمخاطر، بعد إضعاف أنظمة الإنذار المبكر التي كانت تمثل خط الدفاع الأول ضد أي هجوم مفاجئ.