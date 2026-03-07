واشنطن بوست تكشف مفاجأة مدوية: روسيا تدخل المعركة وتساعد إيران على ضرب رادارات الإنذار الأمريكية في المنطقة

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 215

كشفت صحيفة The Washington Post الأمريكية في تقرير استخباراتي مثير عن تطور خطير في المواجهة الدائرة، مؤكدة أن الضربات الإيرانية التي استهدفت رادارات الإنذار المبكر التابعة لـ الولايات المتحدة في المنطقة لم تكن عملية إيرانية منفردة، بل جرت بدعم تقني واستخباراتي مباشر من روسيا.

وبحسب التقرير، فإن موسكو لعبت دورًا حاسمًا في الهجوم، حيث زودت إيران ببيانات استخباراتية لحظية وأنظمة متطورة للحرب الإلكترونية والتشويش، الأمر الذي مكّن الصواريخ الإيرانية من تجاوز أكثر منظومات الدفاع تعقيدًا وضرب رادارات الإنذار المبكر التي تمثل "العين الساهرة" لحماية القواعد الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن استهداف هذه الرادارات يعني توجيه ضربة حساسة لقدرات الرصد الأمريكية، إذ تعتمد القواعد العسكرية والأساطيل في المنطقة على هذه الأنظمة لاكتشاف أي هجوم جوي أو صاروخي قبل وقوعه.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحركًا استراتيجيًا من جانب الكرملين لنقل جزء من صراعه مع واشنطن من جبهة أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، عبر توظيف قدرات الحرب الإلكترونية والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة.

ويحذر التقرير من أن نجاح هذه الضربات قد يجعل القواعد والأساطيل الأمريكية في المنطقة أكثر عرضة للمخاطر، بعد إضعاف أنظمة الإنذار المبكر التي كانت تمثل خط الدفاع الأول ضد أي هجوم مفاجئ.