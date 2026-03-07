السهر في رمضان.. طبيب يحذر: قد يرهق القلب

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 216

يلجأ بعض الأشخاص إلى السهر لساعات طويلة خلال شهر رمضان، سواء بسبب العمل الليلي أو السهر حتى وقت السحور، ما يؤدي إلى اضطراب مواعيد النوم وتحول اليوم بالكامل إلى نظام يشبه العمل الليلي.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو تأثير السهر والعمل الليلي على صحة القلب، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

كيف يؤثر السهر والعمل الليلي على القلب؟

يشير حسين إلى أن العمل أو السهر ليلًا لفترات طويلة قد يزيد من احتمالات الإصابة ببعض المشكلات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة واضطرابات القلب.

ويوضح أن السبب يرجع إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، لأن الجسم مهيأ بطبيعته للنشاط نهارًا والراحة ليلًا، وعند عكس هذا النظام لفترات طويلة تتأثر الهرمونات ووظائف الجسم المختلفة.

ويضيف أن هذا الاضطراب قد ينعكس على ضغط الدم ونبض القلب، ما قد يؤدي مع الوقت إلى إجهاد القلب إذا استمر لفترات طويلة دون تنظيم.

لماذا يزداد الأمر في رمضان؟يوضح استشاري أمراض القلب أن نمط الحياة خلال رمضان قد يجعل هذه المشكلة أكثر وضوحًا لدى البعض، لأن كثيرًا من الأشخاص يسهرون حتى الفجر، ثم ينامون بعد الشروق ويستيقظون في وقت متأخر من اليوم.

ويؤكد أن استمرار هذا النمط طوال الشهر قد يؤدي إلى اضطراب في النوم وإجهاد للجسم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشكلات في القلب أو ضغط الدم.

أعراض قد تشير إلى تأثر القلب

يشدد حسين على ضرورة الانتباه لبعض الأعراض التي قد تظهر مع السهر أو العمل الليلي، ومنها:

خفقان متكرر في القلب.

الدوخة أو الشعور بعدم الاتزان.

ألم في الصدر.

إرهاق شديد وغير معتاد.

ويؤكد أنه في حال تكرار هذه الأعراض، يُفضل إجراء تقييم طبي للاطمئنان على صحة القلب وقياس ضغط الدم.

كيف تحافظ على صحة القلب في رمضان؟

ينصح استشاري أمراض القلب باتباع بعض الإرشادات للحفاظ على صحة القلب خلال شهر رمضان، من بينها:تنظيم ساعات النوم قدر الإمكان.

تقليل المنبهات مثل القهوة والشاي خلال ساعات الليل.المشي لفترة قصيرة بعد الإفطار.ترك فاصل زمني مناسب بين السحور والنوم.

ويؤكد حسين أن القلب يتأثر كثيرًا بنمط الحياة اليومي، لذلك فإن الحفاظ على قدر من الانتظام في النوم والنشاط البدني يساعد على تقليل الضغط الواقع عليه، حتى مع تغير الروتين خلال شهر رمضان