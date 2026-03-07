السهر في رمضان.. طبيب يحذر: قد يرهق القلب طهران تحت النار.. انفجارات تهز العاصمة وغارات تضرب مطار مهرآباد مع اتساع الحرب اغتيال رئيسة منظمة حرية المرأة بالعراق يثير صدمة حقوقية واسعة وبلا قيود تكشف تفاصيل الحادثة مأرب تحتفي بـ103 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم في حفل جماهيري واسع .. السعودية تحذر الحوثيين بضربات قاسية أردوغان يحذر من توسع دائرة الصراع ويؤكد متابعة تركيا لتداعيات الأزمات الإقليمية حزب الإصلاح يدعو لتوحيد الخطاب الإعلامي وبناء سردية وطنية لمواجهة الحوثي بوتين يتضامن مع إيران ويعزي في مقتل خامنئي السفير اليمني يلتقي وزير خارجية اليابان ويشيد بدعم طوكيو السياسي والإنساني لليمن حقد إيراني كبير على الخليج.. صاروخ واحد ضد إسرائيل مقابل 8 على دول الخليج!
شهدت العاصمة الإيرانية طهران فجر السبت تطورات عسكرية خطيرة، بعد أن دوّت انفجارات ضخمة ومتتالية في مناطقها الغربية، في مشهد يعكس تصعيداً غير مسبوق داخل العمق الإيراني.
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن سلسلة انفجارات عنيفة هزّت غرب طهران، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت أحياء سكنية إضافة إلى مطار مهرآباد الدولي، أحد أهم المطارات في العاصمة الإيرانية.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد سُمع صوت تحليق مقاتلات في أجواء طهران، تزامناً مع دوي انفجار قوي في غرب المدينة، وسط تقارير تحدثت عن غارات جوية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وامتد دوي الانفجارات إلى مدن أخرى داخل إيران، حيث أفادت تقارير إعلامية بسماع انفجارات في مدينة أهواز جنوب غربي البلاد، وكذلك في ميناء لنغه المطل على الخليج، إضافة إلى مدينة سقز، في مؤشر على اتساع رقعة الضربات العسكرية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل عملية عسكرية واسعة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ 28 فبراير الماضي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة بين الجانبين.
وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الثالثة والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكداً تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن الرد على العمليات العسكرية ضد البلاد.