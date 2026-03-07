طهران تحت النار.. انفجارات تهز العاصمة وغارات تضرب مطار مهرآباد مع اتساع الحرب

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

شهدت العاصمة الإيرانية طهران فجر السبت تطورات عسكرية خطيرة، بعد أن دوّت انفجارات ضخمة ومتتالية في مناطقها الغربية، في مشهد يعكس تصعيداً غير مسبوق داخل العمق الإيراني.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن سلسلة انفجارات عنيفة هزّت غرب طهران، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت أحياء سكنية إضافة إلى مطار مهرآباد الدولي، أحد أهم المطارات في العاصمة الإيرانية.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد سُمع صوت تحليق مقاتلات في أجواء طهران، تزامناً مع دوي انفجار قوي في غرب المدينة، وسط تقارير تحدثت عن غارات جوية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وامتد دوي الانفجارات إلى مدن أخرى داخل إيران، حيث أفادت تقارير إعلامية بسماع انفجارات في مدينة أهواز جنوب غربي البلاد، وكذلك في ميناء لنغه المطل على الخليج، إضافة إلى مدينة سقز، في مؤشر على اتساع رقعة الضربات العسكرية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل عملية عسكرية واسعة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ 28 فبراير الماضي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة بين الجانبين.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الثالثة والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكداً تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن الرد على العمليات العسكرية ضد البلاد.