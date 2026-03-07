مأرب تحتفي بـ103 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم في حفل جماهيري واسع

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كرّمت مؤسسة مأرب الاجتماعية الخيرية، مساء اليوم، 103 حافظًا وحافظة لكتاب الله في حفل أقيم بمديرية الوادي بمحافظة مأرب شرقي اليمن، بحضور مسؤولين محليين وشخصيات اجتماعية وجمهور واسع من أولياء الأمور والمهتمين بالأنشطة القرآنية.

وأقيم الحفل برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب سلطان بن علي العرادة، في فعالية قالت المؤسسة إنها تهدف إلى تشجيع حفظ القرآن الكريم وتعزيز الاهتمام بتعليمه بين النشء.

وقال الأمين العام لمؤسسة مأرب الاجتماعية الخيرية عبد المنان التالبي في كلمة خلال الحفل إن المؤسسة تضع خدمة القرآن الكريم وتعليم أبنائه ضمن أولويات برامجها ومشاريعها الخيرية والاجتماعية، مستعرضًا جانبًا من أنشطتها في دعم التعليم والعمل المجتمعي.

من جانبه، عبّر الطالب عبيدة محمد الشرقي في كلمة ألقاها نيابة عن الحفاظ عن امتنانهم للمؤسسة على تنظيم الحفل وتكريمهم، معتبرًا أن ذلك يمثل دافعًا لمواصلة الاهتمام بحفظ القرآن وتعليمه.

بدوره قال مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب عبد الحكيم القيسي إن رعاية تعليم القرآن للنشء تمثل استثمارًا في بناء المجتمع، مشيدًا بجهود المؤسسة في تنفيذ برامج اجتماعية وتعليمية تخدم المجتمع المحلي.

كما أشاد وكيل محافظة مأرب عبد الله الباكري في كلمة السلطة المحلية بجهود المؤسسة في دعم الأنشطة التعليمية والقرآنية، مؤكدًا أهمية تشجيع الشباب على الارتباط بكتاب الله.

وتخللت الفعالية فقرات إنشادية ونماذج من تلاوات القرآن قدمها عدد من الحفاظ والحافظات، قبل أن تُختتم بتكريم 103 حافظًا وحافظة وسط حضور رسمي وشعبي واسع.