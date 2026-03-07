عاجل.. السعودية تحذر الحوثيين بضربات قاسية

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

قالت صحيف نيويورك صن الأمريكية إن السعودية وجهت تحذيرا لقيادات جماعة الحوثي في اليمن، وتوعدتها بضربات قاسية، في حال قررت الجماعة الانضمام إلى الحرب الجارية بين إيران ودول الخليج من جهة، وإسرائيل وأمريكا من جهة أخرى.

ونقل التقرير عن دبلوماسي غربي قوله إن مسؤولين في السعودية وجهوا تحذيرات إلى قيادة الحوثيين مفادها أنه في حال قررت الجماعة الانضمام إلى الحرب، فإن الرياض سترد بضربات قاسية ضدهم.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها إن هذه التفاصيل كشفها دبلوماسي غربي للصحيفة، معتبرة هذا التحذير يشكل أحد العوامل التي قد تدفع الحوثيين إلى التريث وعدم الانخراط في التصعيد الإقليمي، رغم ارتباطهم الوثيق بمحور تقوده إيران ويضم أيضًا حزب الله وجماعات مسلحة أخرى في المنطقة.

وقال الدبلوماسي تعليقا على موقف الحوثيين إن من السهل الادعاء بمساعدة الفلسطينيين بالنسبة لهم، معتبرا أمر يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، لكن من الصعب القتال من أجل إيران، وهو أمر لا يحظى بشعبية كبيرة بين العرب.

وكشف أن من الأسباب المحتملة الأخرى لهذا الهدوء المريب على الجبهة اليمنية، التحذيرات الشديدة التي وجهها جيران الحوثيين لهم بالابتعاد عن المعركة.

وقال إن المسؤولين في الرياض أرسلوا رسائل إلى قادة الحوثيين مفادها أن السعوديين سيوجهون لهم ضربات قوية إذا انضموا إلى الحرب، ورجح أن يحتفظ الحوثيين بقوتهم لوقت لاحق، وربما يكون ذلك بتوجيهات من طهران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر في إسرائيل قوله إن جماعة الحوثي ربما تكون قد حسبت أن هجماتها على إسرائيل في العامين الماضيين لم تكن فعالة إلى حد كبير، مشيرا إلى أن الحوثيين يسعون بدلاً من ذلك إلى استهداف أهداف إسرائيلية أو يهودية في الخارج.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، لصحيفة "ذا صن" ردًا على سؤال حول الحوثيين: "ليس لدينا أي صراع مع العديد من الدول أو الميليشيات في المنطقة، ولكن إذا تعرضت إسرائيل للهجوم، فسنستخدم كل قوتنا للدفاع عن أنفسنا".

وأضاف دانون: "لقد أوضحنا للحكومة اللبنانية ضرورة اتخاذ إجراءات ضد حزب الله، ويجب أن أشيد بموقفهم، فقد أصدروا بيانات قوية وجريئة، لكن عليهم اتخاذ إجراءات ضد الحزب.

وتعلق الصحيفة بأن الحوثيين يراقبون ما يجري في لبنان قبل اتخاذ أي قرار عسكري، معتبرة أنهم يصنفوا كجماعة ضمن المذهب الزيدي، أحد فروع الإسلام الشيعي، وأنهم كانوا ضمن الجهات الموالية لإيران المعروفة بحلقة النار في المنطقة.