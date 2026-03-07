حزب الإصلاح يدعو لتوحيد الخطاب الإعلامي وبناء سردية وطنية لمواجهة الحوثي

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

دعا رئيس الدائرة السياسية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، الدكتور أحمد حاله، وزير الإعلام معمر الإرياني إلى إنشاء مكتب تنسيق إعلامي لجميع وسائل الإعلام الرسمية والأهلية يهتم بتوحيد الخطاب الإعلامي وبناء سردية وطنية للصراع في اليمن لمخاطبة العالم بلغة موحدة وخطاب رصين. وأكد حاله، خلال الأمسية الرمضانية التي أقامتها الدائرة السياسية للإصلاح بمحافظة المحويت في مدينة مأرب للناشطين السياسيين تحت شعار "نحو وعي يستوعب الواقع ويصنع المستقبل"، أهمية الانسجام والتكامل بين العمل السياسي والإعلامي وتوحيد الخطاب الإعلامي وتوجيه البوصلة نحو المعركة الوطنية بما يعزز الوعي الوطني ويوحد الجهود في إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية. كما دعا كافة أبناء الشعب والمكونات السياسية إلى الالتفاف حول الشرعية الدستورية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وإسناد جهوده في تطبيع الحياة في المحافظات المحررة والانطلاق لتحرير بقية المحافظات. وثمن حاله جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في إسناد اليمن عسكريًا وتنموياً، وجدد إدانة الإصلاح لما تتعرض له المملكة ودول الخليج من اعتداءات إيرانية سافرة تنتهك السيادة وتخالف القوانين الدولية