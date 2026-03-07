عاجل.. السعودية تحذر الحوثيين بضربات قاسية أردوغان يحذر من توسع دائرة الصراع ويؤكد متابعة تركيا لتداعيات الأزمات الإقليمية حزب الإصلاح يدعو لتوحيد الخطاب الإعلامي وبناء سردية وطنية لمواجهة الحوثي بوتين يتضامن مع إيران ويعزي في مقتل خامنئي السفير اليمني يلتقي وزير خارجية اليابان ويشيد بدعم طوكيو السياسي والإنساني لليمن حقد إيراني كبير على الخليج.. صاروخ واحد ضد إسرائيل مقابل 8 على دول الخليج! «اليمنية» تكرم وزير النقل محسن العمري تقديراً لدوره القيادي السابق في إدارة الناقل الوطني نادي السد بمأرب يمنح رئيس بنك السلام كابيتال عضوية مجلس الشرف الأعلى تكريمًا لدعمه المجتمعي أوامر قهرية بالقبض على قيادي في المجلس الإنتقالي ''المنحل''.. من هو وما تهمته؟ وزارة الأوقاف: تعليمات صارمة بشأن أراضي وممتلكات الأوقاف ومن يخالف سيحال إلى الجهات الضبطية
دعا رئيس الدائرة السياسية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، الدكتور أحمد حاله، وزير الإعلام معمر الإرياني إلى إنشاء مكتب تنسيق إعلامي لجميع وسائل الإعلام الرسمية والأهلية يهتم بتوحيد الخطاب الإعلامي وبناء سردية وطنية للصراع في اليمن لمخاطبة العالم بلغة موحدة وخطاب رصين. وأكد حاله، خلال الأمسية الرمضانية التي أقامتها الدائرة السياسية للإصلاح بمحافظة المحويت في مدينة مأرب للناشطين السياسيين تحت شعار "نحو وعي يستوعب الواقع ويصنع المستقبل"، أهمية الانسجام والتكامل بين العمل السياسي والإعلامي وتوحيد الخطاب الإعلامي وتوجيه البوصلة نحو المعركة الوطنية بما يعزز الوعي الوطني ويوحد الجهود في إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية. كما دعا كافة أبناء الشعب والمكونات السياسية إلى الالتفاف حول الشرعية الدستورية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وإسناد جهوده في تطبيع الحياة في المحافظات المحررة والانطلاق لتحرير بقية المحافظات. وثمن حاله جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في إسناد اليمن عسكريًا وتنموياً، وجدد إدانة الإصلاح لما تتعرض له المملكة ودول الخليج من اعتداءات إيرانية سافرة تنتهك السيادة وتخالف القوانين الدولية