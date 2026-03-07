بوتين يتضامن مع إيران ويعزي في مقتل خامنئي

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 118

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال اتصال هاتفي، على "استمرار الاتصالات عبر قنوات مختلفة"، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وخلال الاتصال قدّم بوتين تعازيه لبيزشكيان في اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وأفراد من أسرته، وقيادات الجيش والسياسيين في البلاد، ''فضلاً عن الخسائر العديدة في صفوف المدنيين'' جرّاء الهجوم العسكري الإسرائيلي الأميركي على إيران، بحسب البيان.

وجاء في البيان، "أُعيد التأكيد على موقف روسيا المبدئي بضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، ونبذ الأساليب القسرية لحل المشاكل المتعلقة بإيران وعموم منطقة الشرق الأوسط، والعودة السريعة إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي".

وأشار بوتين إلى أنه على اتصال دائم مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، أعرب بيزشكيان عن امتنانه لتضامن روسيا مع الشعب الإيراني في دفاعه عن سيادة واستقلال بلده، وقدم عرضاً مفصلاً عن مستجدات المرحلة الحرجة الحالية من النزاع، بحسب البيان الصادر عن الكرملين.

وأشار البيان إلى "الاتفاق على استمرار التواصل مع الجانب الإيراني عبر مختلف القنوات".