بوتين يتضامن مع إيران ويعزي في مقتل خامنئي السفير اليمني يلتقي وزير خارجية اليابان ويشيد بدعم طوكيو السياسي والإنساني لليمن حقد إيراني كبير على الخليج.. صاروخ واحد ضد إسرائيل مقابل 8 على دول الخليج! «اليمنية» تكرم وزير النقل محسن العمري تقديراً لدوره القيادي السابق في إدارة الناقل الوطني نادي السد بمأرب يمنح رئيس بنك السلام كابيتال عضوية مجلس الشرف الأعلى تكريمًا لدعمه المجتمعي أوامر قهرية بالقبض على قيادي في المجلس الإنتقالي ''المنحل''.. من هو وما تهمته؟ تعليمات صارمة بشأن أراضي وممتلكات الأوقاف ومن يخالف سيحال إلى الجهات الضبطية ميسي في البيت الأبيض وهدية خاصة لترامب (صور) ترامب يحدد لإيران خيار واحد فقط لوقف الحرب آخر المستجدات.. واشنطن تتوعد إيران بالرد على هجماتها على دول المنطقة وتتحدث عن الفترة المتوقعة للحرب الدائرة
قال السفير اليمني لدى اليابان الأستاذ عادل السنيني إن العلاقات بين اليمن واليابان تقوم على إرث تاريخي وثقافي عريق، مشيداً بالدعم السياسي والاقتصادي والإنساني الذي تقدمه طوكيو لبلاده.
وذكر السفير اليمني في منشور على منصة «إكس» أنه التقى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، مؤكداً تقدير الحكومة اليمنية لمستوى العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة بين البلدين.
وأضاف أن اليمن ينظر إلى اليابان بوصفها «شريكاً صادقاً»، مثمناً مواقف الحكومة اليابانية ودعمها المستمر لليمن على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية.
وأشار السفير إلى أن بلاده تقدر كذلك الجهود التي تبذلها اليابان في دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في اليمن.