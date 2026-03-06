السفير اليمني يلتقي وزير خارجية اليابان ويشيد بدعم طوكيو السياسي والإنساني لليمن

الجمعة 06 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

قال السفير اليمني لدى اليابان الأستاذ عادل السنيني إن العلاقات بين اليمن واليابان تقوم على إرث تاريخي وثقافي عريق، مشيداً بالدعم السياسي والاقتصادي والإنساني الذي تقدمه طوكيو لبلاده.

وذكر السفير اليمني في منشور على منصة «إكس» أنه التقى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، مؤكداً تقدير الحكومة اليمنية لمستوى العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة بين البلدين.

وأضاف أن اليمن ينظر إلى اليابان بوصفها «شريكاً صادقاً»، مثمناً مواقف الحكومة اليابانية ودعمها المستمر لليمن على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية.

وأشار السفير إلى أن بلاده تقدر كذلك الجهود التي تبذلها اليابان في دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في اليمن.