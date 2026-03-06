بوتين يتضامن مع إيران ويعزي في مقتل خامنئي السفير اليمني يلتقي وزير خارجية اليابان ويشيد بدعم طوكيو السياسي والإنساني لليمن حقد إيراني كبير على الخليج.. صاروخ واحد ضد إسرائيل مقابل 8 على دول الخليج! «اليمنية» تكرم وزير النقل محسن العمري تقديراً لدوره القيادي السابق في إدارة الناقل الوطني نادي السد بمأرب يمنح رئيس بنك السلام كابيتال عضوية مجلس الشرف الأعلى تكريمًا لدعمه المجتمعي أوامر قهرية بالقبض على قيادي في المجلس الإنتقالي ''المنحل''.. من هو وما تهمته؟ تعليمات صارمة بشأن أراضي وممتلكات الأوقاف ومن يخالف سيحال إلى الجهات الضبطية ميسي في البيت الأبيض وهدية خاصة لترامب (صور) ترامب يحدد لإيران خيار واحد فقط لوقف الحرب آخر المستجدات.. واشنطن تتوعد إيران بالرد على هجماتها على دول المنطقة وتتحدث عن الفترة المتوقعة للحرب الدائرة
ذكر معهد الحرب الأميركي، الجمعة، أن صواريخ ومسيرات إيران التي تستهدف بها دول الخليج منذ السبت الماضي، 8 أضعاف ما أطلقته على إسرائيل، بمعدل صاروخ واحد ضد إسرائيل مقابل 8 على دول الخليج.
وتشن إيران هجمات صاروخية وبالطيران المسير على عواصم الدول الخليجية، مستهدفة أعيانا مدنية ومنشآت حيوية، بداعي ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة، وقد قوبلت تلك الهجمات بالرفض وادانات واسعة.
يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير (شباط) 2026، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران.
وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه ب"تهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران".
وأسفرت الضربات الأميركية-الإسرائيلية المستمرة حتى الآن، عن مقتل عدد من أبرز القادة الإيرانيين، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عبدالرحيم موسوي.