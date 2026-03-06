حقد إيراني كبير على الخليج.. صاروخ واحد ضد إسرائيل مقابل 8 على دول الخليج!

الجمعة 06 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

ذكر معهد الحرب الأميركي، الجمعة، أن صواريخ ومسيرات إيران التي تستهدف بها دول الخليج منذ السبت الماضي، 8 أضعاف ما أطلقته على إسرائيل، بمعدل صاروخ واحد ضد إسرائيل مقابل 8 على دول الخليج.

وتشن إيران هجمات صاروخية وبالطيران المسير على عواصم الدول الخليجية، مستهدفة أعيانا مدنية ومنشآت حيوية، بداعي ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة، وقد قوبلت تلك الهجمات بالرفض وادانات واسعة.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير (شباط) 2026، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران.

وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه ب"تهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران".

وأسفرت الضربات الأميركية-الإسرائيلية المستمرة حتى الآن، عن مقتل عدد من أبرز القادة الإيرانيين، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عبدالرحيم موسوي.