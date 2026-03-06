بوتين يتضامن مع إيران ويعزي في مقتل خامنئي السفير اليمني يلتقي وزير خارجية اليابان ويشيد بدعم طوكيو السياسي والإنساني لليمن حقد إيراني كبير على الخليج.. صاروخ واحد ضد إسرائيل مقابل 8 على دول الخليج! «اليمنية» تكرم وزير النقل محسن العمري تقديراً لدوره القيادي السابق في إدارة الناقل الوطني نادي السد بمأرب يمنح رئيس بنك السلام كابيتال عضوية مجلس الشرف الأعلى تكريمًا لدعمه المجتمعي أوامر قهرية بالقبض على قيادي في المجلس الإنتقالي ''المنحل''.. من هو وما تهمته؟ تعليمات صارمة بشأن أراضي وممتلكات الأوقاف ومن يخالف سيحال إلى الجهات الضبطية ميسي في البيت الأبيض وهدية خاصة لترامب (صور) ترامب يحدد لإيران خيار واحد فقط لوقف الحرب آخر المستجدات.. واشنطن تتوعد إيران بالرد على هجماتها على دول المنطقة وتتحدث عن الفترة المتوقعة للحرب الدائرة
عقد مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية اجتماعًا له في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ناقش خلاله عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير أداء الناقل الوطني وتعزيز كفاءته التشغيلية خلال المرحلة القادمة.
وعلى هامش الاجتماع، قام مجلس الإدارة بتكريم معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العمري، وذلك تقديرًا لجهوده وإسهاماته السابقة في خدمة الشركة، بعد أن نال ثقة الحكومة اليمنية بتعيينه وزيرًا للنقل.
ويأتي هذا التكريم عرفانًا بالدور البارز الذي قام به معاليه خلال فترة عمله في الخطوط الجوية اليمنية، حيث شغل منصب نائب المدير العام وعضو مجلس الإدارة، وكان له إسهام واضح في دعم مسيرة الشركة وتعزيز أدائها المؤسسي وترسيخ دورها كناقل وطني يخدم اليمنيين.
وفي كلمة له خلال المناسبة، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن ناصر محمود، بالدور الفاعل الذي اضطلع به معالي الوزير خلال فترة عمله في الشركة، مؤكدًا أن جهوده وإسهاماته كان لها أثر إيجابي في دعم مسيرة الخطوط الجوية اليمنية وتعزيز كفاءة إدارتها