«اليمنية» تكرم وزير النقل محسن العمري تقديراً لدوره القيادي السابق في إدارة الناقل الوطني

الجمعة 06 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 189

عقد مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية اجتماعًا له في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ناقش خلاله عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير أداء الناقل الوطني وتعزيز كفاءته التشغيلية خلال المرحلة القادمة.

وعلى هامش الاجتماع، قام مجلس الإدارة بتكريم معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العمري، وذلك تقديرًا لجهوده وإسهاماته السابقة في خدمة الشركة، بعد أن نال ثقة الحكومة اليمنية بتعيينه وزيرًا للنقل.

ويأتي هذا التكريم عرفانًا بالدور البارز الذي قام به معاليه خلال فترة عمله في الخطوط الجوية اليمنية، حيث شغل منصب نائب المدير العام وعضو مجلس الإدارة، وكان له إسهام واضح في دعم مسيرة الشركة وتعزيز أدائها المؤسسي وترسيخ دورها كناقل وطني يخدم اليمنيين.

وفي كلمة له خلال المناسبة، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن ناصر محمود، بالدور الفاعل الذي اضطلع به معالي الوزير خلال فترة عمله في الشركة، مؤكدًا أن جهوده وإسهاماته كان لها أثر إيجابي في دعم مسيرة الخطوط الجوية اليمنية وتعزيز كفاءة إدارتها