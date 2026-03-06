نادي السد بمأرب يمنح رئيس بنك السلام كابيتال عضوية مجلس الشرف الأعلى تكريمًا لدعمه المجتمعي

الجمعة 06 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

في خطوة تعكس تنامي الشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات المجتمعية، استقبلت قيادة بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي وفد إدارة نادي السد الرياضي مأرب، في زيارة هدفت إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية في مأرب.

وخلال اللقاء، منحت إدارة النادي رئيس مجلس إدارة البنك، أحمد عبدالله عيشان، عضوية مجلس الشرف الأعلى للنادي، تقديرًا لمواقفه الداعمة وإسهاماته في مساندة الأنشطة الرياضية والثقافية، إلى جانب دوره في دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف فئة الشباب.

كما كرّم النادي إدارة البنك بـ درع الوفاء، عرفانًا بالدور الذي يقوم به بنك السلام كابيتال في مساندة مسيرة النادي وتعزيز حضوره الرياضي، في خطوة تعكس عمق العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والكيانات الرياضية في المحافظة.

واطّلعت قيادة البنك خلال اللقاء على خطط نادي السد المستقبلية، ومسار تأهله إلى دوري الدرجة الأولى، حيث جرى بحث آفاق التعاون والشراكة بما يسهم في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية وتهيئة بيئة محفزة للتنمية المجتمعية.

ويؤكد هذا التكريم المكانة التي بات يحتلها بنك السلام كابيتال كأحد النماذج المصرفية التي تجمع بين العمل المالي المسؤول والدور التنموي الفاعل، عبر دعم المبادرات المجتمعية والرياضية التي تسهم في بناء مستقبل أفضل للشباب وتعزيز الاستقرار والتنمية في مأرب.