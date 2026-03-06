أوامر قهرية بالقبض على قيادي في المجلس الإنتقالي ''المنحل''.. من هو وما تهمته؟

الجمعة 06 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 494

صدرت في محافظة شبوة، شرق اليمن، أوامر قبض قهرية بحق رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) في المحافظة، لحمر علي لسود، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على مهاجمة مؤسسات الدولة وتهديد الأمن العام.

ووفق وثائق رسمية صادرة عن جهات أمنية وقضائية، فقد وجّهت النيابة العامة في شبوة مذكرة رسمية إلى مدير عام شرطة المحافظة بشأن ضبط وإحضار المدعو، استنادًا إلى طلب مرفوع من وزارة الداخلية، يتضمن اتهامه بقيادة أعمال تحريضية واسعة ضد مؤسسات مدنية، والوقوف خلف أحداث عنف شهدتها مدينة عتق، وما ترتب عليها من تعريض حياة المدنيين للخطر.

وأوضحت المذكرة أن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي أنيس ناصر وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وضبطه وإحالته إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات وفقًا للقانون.

كما أصدرت الجهات المختصة أمرًا قهريًا بالقبض على القيادي لحمر، يتضمن تكليف الأجهزة الأمنية بتنفيذ عملية البحث والتحري عنه وإحضاره، مع الإشارة إلى إمكانية استخدام القوة اللازمة في حال مقاومة تنفيذ أمر القبض، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

هذه الأوامر تأتي على خلفية محاولة اقتحام مبنى محافظة شبوة في العاصمة عتق في 11 فبراير الماضي من قبل متظاهرين مسلحين شاركوا في تظاهرة مؤيدة للانتقالي المنحل دعا لها لحمر بن لسود، ما اسفر عن وقوع اشتباكات وسقوط قتلى ومصابين.

وتضمنت توجيهات صادرة عن قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية تعميمًا إلى عدد من الجهات الأمنية، بينها مصلحة الهجرة والجوازات، والإدارة العامة للبحث الجنائي، وإدارة المنافذ والمطارات، ومديرو عموم شرطة المحافظات المحررة، بمتابعة ضبط المدعو لحمر، والتعميم باسمه على مختلف المنافذ.

وباشرت الجهات المختصة اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضبط المتهم وإحالته إلى القضاء، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.