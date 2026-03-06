تعليمات صارمة بشأن أراضي وممتلكات الأوقاف ومن يخالف سيحال إلى الجهات الضبطية ميسي في البيت الأبيض وهدية خاصة لترامب (صور) ترامب يحدد لإيران خيار واحد فقط لوقف الحرب آخر المستجدات.. واشنطن تتوعد إيران بالرد على هجماتها على دول المنطقة وتتحدث عن الفترة المتوقعة للحرب الدائرة بيان لسفارة اليمن لدى الإمارات مؤسسة الشموع تطالب بفتح تحقيق في جريمة إحراق مقرها ومساءلة المتورطين.. وتحمل مجلس القيادة والحكومة مسؤولية تعويضها عاجل: عبد الملك الحوثي يجدد الولاء لإيران ويعلن الجاهزية العسكرية دعماً لموقفها ويؤكد «أيدينا على الزناد بانتظار توجيهات الحرس الثوري» الشيخ منصور الحنق: معركة استعادة صنعاء مرهونة بتوحيد الصف الوطني وتوحيد البندقية في إطار الشرعية حضرموت: مدير عام منفذ الوديعة ينفي وجود تكدس للشاحنات ويؤكد انتظام حركة الصادرات لبنان تقرر ترحيل أي عنصر من الحرس الثوري وتفرض التأشيرة على دخول الإيرانيين
حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد، عبر الإدارة العامة للشؤون القانونية، بالعاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والجهات العامة والخاصة وكل ذوي العلاقة، من أي تصرفات أو معاملات تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة.
ودعت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، الأمناء الشرعيين ومحرري العقود وكافة الجهات المعنية إلى ضرورة التثبت والتحقق قبل إبرام أي عقود أو القيام بأي تصرفات تتعلق بأراضي الأوقاف أو ممتلكاتها..مشددة على أن أي إجراءات تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة تعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني تجاه الوزارة أو ممتلكات الوقف.
وأكدت أن أي اعتداء على أموال وعقارات الأوقاف أو التعدي عليها أو التصرف فيها دون سند قانوني يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مع إلزام المعتدين برفع الاعتداء وإزالة آثاره والتعويض عنه وفقًا للقوانين النافذة.
كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بإحالة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على أملاك الأوقاف إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2003 الخاص بقضايا الأوقاف والمنازعات أمام المحاكم، والذي يلزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضي الوقف.