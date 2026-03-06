تعليمات صارمة بشأن أراضي وممتلكات الأوقاف ومن يخالف سيحال إلى الجهات الضبطية ميسي في البيت الأبيض وهدية خاصة لترامب (صور) ترامب يحدد لإيران خيار واحد فقط لوقف الحرب آخر المستجدات.. واشنطن تتوعد إيران بالرد على هجماتها على دول المنطقة وتتحدث عن الفترة المتوقعة للحرب الدائرة بيان لسفارة اليمن لدى الإمارات مؤسسة الشموع تطالب بفتح تحقيق في جريمة إحراق مقرها ومساءلة المتورطين.. وتحمل مجلس القيادة والحكومة مسؤولية تعويضها عاجل: عبد الملك الحوثي يجدد الولاء لإيران ويعلن الجاهزية العسكرية دعماً لموقفها ويؤكد «أيدينا على الزناد بانتظار توجيهات الحرس الثوري» الشيخ منصور الحنق: معركة استعادة صنعاء مرهونة بتوحيد الصف الوطني وتوحيد البندقية في إطار الشرعية حضرموت: مدير عام منفذ الوديعة ينفي وجود تكدس للشاحنات ويؤكد انتظام حركة الصادرات لبنان تقرر ترحيل أي عنصر من الحرس الثوري وتفرض التأشيرة على دخول الإيرانيين
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، النظام الحاكم في إيران ب"الاستسلام غير المشروط"، في أقوى تصريح يحدد أهداف الولايات المتحدة منذ بدء العمليات العسكرية قبل سبعة أيام.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران سوى الاستسلام غير المشروط"، مضيفًا أنه بعد استسلام النظام الحالي، ينبغي اختيار "قيادة عظيمة ومقبولة" للبلاد.، وفق تعبيره،
وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيساعدون في إعادة بناء إيران بعد انتهاء الحرب، قائلاً إن البلاد "يمكن أن يكون لها مستقبل عظيم".
وأشار ترامب في تصريحات سابقة إلى رغبته في المشاركة شخصيًا في اختيار المرشد الأعلى المقبل لإيران، لضمان عدم تبني سياسات قد تقود إلى صراع جديد.
من جهته، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بعض الدول بدأت جهود وساطة لوقف الحرب.
وقال أن بلاده ملتزمة بتحقيق سلام دائم في المنطقة، لكنها لن تتردد في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية.
ميدانيًا، دخلت الضربات الأميركية والإسرائيلية يومها السابع مع تصاعد حدتها.
وتواصل إيران وحلفاؤها، ومن بينهم حزب الله في لبنان وميليشيات شيعية في العراق، إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه قواعد أميركية وإسرائيل وبعض دول الخليج.
هذا وأعلن قائد القيادة المركزية الأميركية أن الهجمات الصاروخية الإيرانية انخفضت بنسبة تصل إلى 90% مقارنة باليوم الأول للحرب. وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن نحو 60% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية ومخزوناتها تم تدميرها حتى الآن.