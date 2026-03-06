ترامب يحدد لإيران خيار واحد فقط لوقف الحرب

الجمعة 06 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 220

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، النظام الحاكم في إيران ب"الاستسلام غير المشروط"، في أقوى تصريح يحدد أهداف الولايات المتحدة منذ بدء العمليات العسكرية قبل سبعة أيام.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران سوى الاستسلام غير المشروط"، مضيفًا أنه بعد استسلام النظام الحالي، ينبغي اختيار "قيادة عظيمة ومقبولة" للبلاد.، وفق تعبيره،

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيساعدون في إعادة بناء إيران بعد انتهاء الحرب، قائلاً إن البلاد "يمكن أن يكون لها مستقبل عظيم".

وأشار ترامب في تصريحات سابقة إلى رغبته في المشاركة شخصيًا في اختيار المرشد الأعلى المقبل لإيران، لضمان عدم تبني سياسات قد تقود إلى صراع جديد.

من جهته، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بعض الدول بدأت جهود وساطة لوقف الحرب.

وقال أن بلاده ملتزمة بتحقيق سلام دائم في المنطقة، لكنها لن تتردد في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية.

ميدانيًا، دخلت الضربات الأميركية والإسرائيلية يومها السابع مع تصاعد حدتها.

وتواصل إيران وحلفاؤها، ومن بينهم حزب الله في لبنان وميليشيات شيعية في العراق، إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه قواعد أميركية وإسرائيل وبعض دول الخليج.

هذا وأعلن قائد القيادة المركزية الأميركية أن الهجمات الصاروخية الإيرانية انخفضت بنسبة تصل إلى 90% مقارنة باليوم الأول للحرب. وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن نحو 60% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية ومخزوناتها تم تدميرها حتى الآن.