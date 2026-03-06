تعليمات صارمة بشأن أراضي وممتلكات الأوقاف ومن يخالف سيحال إلى الجهات الضبطية ميسي في البيت الأبيض وهدية خاصة لترامب (صور) ترامب يحدد لإيران خيار واحد فقط لوقف الحرب آخر المستجدات.. واشنطن تتوعد إيران بالرد على هجماتها على دول المنطقة وتتحدث عن الفترة المتوقعة للحرب الدائرة بيان لسفارة اليمن لدى الإمارات مؤسسة الشموع تطالب بفتح تحقيق في جريمة إحراق مقرها ومساءلة المتورطين.. وتحمل مجلس القيادة والحكومة مسؤولية تعويضها عاجل: عبد الملك الحوثي يجدد الولاء لإيران ويعلن الجاهزية العسكرية دعماً لموقفها ويؤكد «أيدينا على الزناد بانتظار توجيهات الحرس الثوري» الشيخ منصور الحنق: معركة استعادة صنعاء مرهونة بتوحيد الصف الوطني وتوحيد البندقية في إطار الشرعية حضرموت: مدير عام منفذ الوديعة ينفي وجود تكدس للشاحنات ويؤكد انتظام حركة الصادرات لبنان تقرر ترحيل أي عنصر من الحرس الثوري وتفرض التأشيرة على دخول الإيرانيين
دعت سفارة اليمن لدى دولة الإمارات، اليوم الجمعة، المواطنين اليمنيين المتواجدين حالياً في الإمارات (تأشيرات زيارة أو ترانزيت) والذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة التطورات الراهنة، إلى سرعة موافاتها ببياناتهم.
وأوضحت السفارة في بيان لها، أن هذه الدعوة تشمل المسافرين الذين ألغيت أو تأجلت رحلاتهم إلى وجهاتهم المقصودة بسبب التغييرات الحالية في حركة الطيران.
وطلبت السفارة من المعنيين إرسال بياناتهم عبر تطبيق "واتساب" على الرقم (00971506973851).
وتتضمن البيانات المطلوبة صوراً من جواز السفر وتذكرة الطيران، وتحديد مكان التواجد الحالي داخل دولة الإمارات، ورقم التواصل، بالإضافة إلى توضيح حالة السفر (سواء كان المسافر في حالة ترانزيت أو رحلة ملغاة).