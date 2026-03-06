بيان لسفارة اليمن لدى الإمارات

الجمعة 06 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

دعت سفارة اليمن لدى دولة الإمارات، اليوم الجمعة، المواطنين اليمنيين المتواجدين حالياً في الإمارات (تأشيرات زيارة أو ترانزيت) والذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة التطورات الراهنة، إلى سرعة موافاتها ببياناتهم.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أن هذه الدعوة تشمل المسافرين الذين ألغيت أو تأجلت رحلاتهم إلى وجهاتهم المقصودة بسبب التغييرات الحالية في حركة الطيران.

وطلبت السفارة من المعنيين إرسال بياناتهم عبر تطبيق "واتساب" على الرقم (00971506973851).

وتتضمن البيانات المطلوبة صوراً من جواز السفر وتذكرة الطيران، وتحديد مكان التواجد الحالي داخل دولة الإمارات، ورقم التواصل، بالإضافة إلى توضيح حالة السفر (سواء كان المسافر في حالة ترانزيت أو رحلة ملغاة).