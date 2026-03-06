الشيخ منصور الحنق: معركة استعادة صنعاء مرهونة بتوحيد الصف الوطني وتوحيد البندقية في إطار الشرعية

الجمعة 06 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 152

أكد الشيخ منصور الحنق، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء أن معركة استعادة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية مرهونة بتوحيد الصف الوطني في إطار الشرعية، وتوحيد البندقية التي تواجه الكهنوت الحوثي تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما يعمل عليه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليوم بإشراف من المملكة العربية السعودية.

وأشار الحنق خلال أمسية رمضانية أقامها التجمع اليمني للإصلاح في مديرية أرحب

«إلى أن تحقيق تلك الخطوات الجبارة يجب أن يعقبه إطلاق معركة التحرير من جميع الجبهات التابعة للشرعية لاستعادة ما تبقى من المحافظات تحت سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية.

وفي الأمسية ألقى الشيخ محمد مبخوت العرشاني كلمة باسم إصلاح أرحب، أكد فيها تجديد الدعم والتأييد للمجلس الرئاسي والحكومة في إجراءاتهم وقراراتهم الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وتوحيد صفوف القوات المسلحة والأمن، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لتوحيد قوات الجيش والأمن وصرف مستحقاتهم بانتظام، وتحسين الوضع الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن.

وأضاف العرشاني أن أبناء أرحب في جاهزية عالية لخوض معركة التحرير ودعم صفوف الجيش في المعركة المصيرية التي باتت اليوم ضرورة دينية ووطنية لتحرير المجتمع في مناطق سيطرة الحوثي من ظلمه وجبروته وصلفه.

وفي كلمة الأمانة العامة للإصلاح، أشاد الأستاذ أحمد سيف القباطي، رئيس دائرة الطلاب في الأمانة العامة، بالأدوار النضالية التي قدمها أبناء أرحب في معركة الدفاع عن الجمهورية ودحر الانقلاب الحوثي، مثمناً تضحياتهم الجسيمة وثباتهم الأصيل في مواجهة الانقلاب الحوثي الإرهابي، ودعمهم وإسنادهم لقوات الجيش والأمن في مختلف الجبهات التي تقارع المد الحوثي المدعوم من إيران.

كما أثنى القباطي على الجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية في سبيل توحيد قرار الشرعية ورص صفوفها، وتقديم الدعم المادي للحكومة لسد عجز الموازنة، إضافة إلى الخدمات العامة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والتنمية، مؤكداً أن تلك الجهود الأخوية الصادقة لن ينساها الشعب اليمني.