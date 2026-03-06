حضرموت: مدير عام منفذ الوديعة ينفي وجود تكدس للشاحنات ويؤكد انتظام حركة الصادرات

الجمعة 06 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

نفى مدير عام منفذ الوديعة البري الأستاذ عامر الصيعري صحة الأنباء المتداولة حول وجود تكدس للشاحنات في المنفذ.

وأوضح الصيعري في منشور على صفحته، صباح اليوم الخميس، أن عدد الشاحنات المحملة المتواجدة في المنفذ لهذا اليوم يبلغ 165 قاطرة فقط، معتبرا الرقم لايعكس وجود أي اختناقات تذكر.

وأشار إلى أن حجم النشاط اليومي يتجاوز في كثير من الأحيان حاجز الـ 200 شاحنة ما بين محملة وفارغة، مما يعكس حيوية العمل داخل المنفذ.

وأكد أن عملية السحب من قبل الجانب السعودي مستمرة بشكل منتظم وبوتيرة عالية منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وعن الشاحنات المتواجدة في المنفذ حاليا أوضح انها قد وصلت في نفس اليوم أو قبله بيوم واحد كحد أقصى، مما يبرهن على أن حركة الصادرات اليمنية تسير وفق جدول زمني طبيعي ومنجز.

ووصف ما يتم الترويج له بشأن تكدس الصادرات هو عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمت للواقع الفعلي بصلة.