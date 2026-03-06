الشيخ منصور الحنق: معركة استعادة صنعاء مرهونة بتوحيد الصف الوطني وتوحيد البندقية في إطار الشرعية حضرموت: مدير عام منفذ الوديعة ينفي وجود تكدس للشاحنات ويؤكد انتظام حركة الصادرات لبنان تقرر ترحيل أي عنصر من الحرس الثوري وتفرض التأشيرة على دخول الإيرانيين بعد دول الخليج وتركيا.. إيران تتخبط وتضع دولة جديدة في قائمة أهدافها وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الإماراتي ''إجراءات'' الرد على العدوان الإيراني على بلديهما اليمن تتضامن مع تركيا وأذربيجان وتدعم حقهما في الرد على الاعتداءات الإيرانية (بيان) عضو مجلس القيادة ''الصبيحي'' يقود جهودا واسعة من قصر معاشيق لمناقشة الأوضاع المعيشية والخدمية ويقف على عمل بعض الوزارات حكومة الزنداني تقر مشروع برنامج عمل الحكومة للعام الحالي وتضع 6 أولويات ''تفاصيل اجتماع عقد في معاشيق'' المبعوث الأممي يحذر من جر اليمن إلى الحرب الإيرانية مع أمريكا وإسرائيل (بيان) تحركات دبلوماسية ساخنة.. رئيس الوزراء يبحث مع سفيرة المملكة المتحدة مستقبل اليمن في ظل عواصف الإقليم
نفى مدير عام منفذ الوديعة البري الأستاذ عامر الصيعري صحة الأنباء المتداولة حول وجود تكدس للشاحنات في المنفذ.
وأوضح الصيعري في منشور على صفحته، صباح اليوم الخميس، أن عدد الشاحنات المحملة المتواجدة في المنفذ لهذا اليوم يبلغ 165 قاطرة فقط، معتبرا الرقم لايعكس وجود أي اختناقات تذكر.
وأشار إلى أن حجم النشاط اليومي يتجاوز في كثير من الأحيان حاجز الـ 200 شاحنة ما بين محملة وفارغة، مما يعكس حيوية العمل داخل المنفذ.
وأكد أن عملية السحب من قبل الجانب السعودي مستمرة بشكل منتظم وبوتيرة عالية منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وعن الشاحنات المتواجدة في المنفذ حاليا أوضح انها قد وصلت في نفس اليوم أو قبله بيوم واحد كحد أقصى، مما يبرهن على أن حركة الصادرات اليمنية تسير وفق جدول زمني طبيعي ومنجز.
ووصف ما يتم الترويج له بشأن تكدس الصادرات هو عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمت للواقع الفعلي بصلة.