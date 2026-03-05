لبنان تقرر ترحيل أي عنصر من الحرس الثوري وتفرض التأشيرة على دخول الإيرانيين بعد دول الخليج وتركيا.. إيران تتخبط وتضع دولة جديدة في قائمة أهدافها وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الإماراتي ''إجراءات'' الرد على العدوان الإيراني على بلديهما اليمن تتضامن مع تركيا وأذربيجان وتدعم حقهما في الرد على الاعتداءات الإيرانية (بيان) عضو مجلس القيادة ''الصبيحي'' يقود جهودا واسعة من قصر معاشيق لمناقشة الأوضاع المعيشية والخدمية ويقف على عمل بعض الوزارات حكومة الزنداني تقر مشروع برنامج عمل الحكومة للعام الحالي وتضع 6 أولويات ''تفاصيل اجتماع عقد في معاشيق'' المبعوث الأممي يحذر من جر اليمن إلى الحرب الإيرانية مع أمريكا وإسرائيل (بيان) تحركات دبلوماسية ساخنة.. رئيس الوزراء يبحث مع سفيرة المملكة المتحدة مستقبل اليمن في ظل عواصف الإقليم ضربة استباقية تحمي العاصمة… إحباط مخطط دموي يستهدف دمشق واعتقال قيادي أمني سابق فيتامين سي للنساء- 6 أعراض تدل على نقصه بجسمِك
قررت الحكومة اللبنانية، الخميس، منع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني في البلاد، في حال التحقق من وجود عناصر تابعين له، على وقع الحرب بين حزب الله - المدعوم من طهران - وإسرائيل.
وقال وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة "قرر مجلس الوزراء الطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية.. إعطاء التوجيهات والتعميمات المناسبة للتحقق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان والتدخل الحازم والفوري لمنع أي نشاط أو عمل أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقاً من الأراضي اللبنانية أياً كانت صفتهم أو الغطاء الذي يعملون تحته، وتوقيفهم من القضاء المختص، تمهيداً لترحيلهم".
وقررت الحكومة كذلك فرض "حصول الرعايا الإيرانيين على تأشيرات دخول إلى لبنان"، بعدما كانوا معفيين منها انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل.
وكان حزب الله أطلق دفع صواريخ ومسيرات ليل الأحد-الاثنين على إسرائيل قال إنها "ثأر" لمقتل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، السبت.
وأثار إطلاق الصواريخ غضب الحكومة اللبنانية التي أعلنت، الاثنين، "الحظر الفوري" لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، داعيةً إياه إلى تسليم سلاحه.
وكانت اتخذت قبل أشهر قراراً بنزع سلاح الحزب بعد مواجهة دامية بينه وبين إسرائيل استمرّت عاماً على خلفية الحرب في قطاع غزة، خرج منها حزب الله منهكاً وخسر العديد من قياداته في ضربات إسرائيلية، على رأسهم الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله.