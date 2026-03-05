بعد دول الخليج وتركيا.. إيران تتخبط وتضع دولة جديدة في قائمة أهدافها

الخميس 05 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الخميس، أن إيران هاجمت جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان بأربع طائرات مسيّرة، وأن جيشها تمكن من تحييد إحداها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الأذربيجانية، بشأن الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت نخجوان.

وأفاد البيان، أن هيئة الأركان العامة الإيرانية نفت تنفيذ الهجوم، إلا أن التحقيقات الفنية أكدت أن الطائرات المسيّرة أُطلقت من الأراضي الإيرانية، وبالتالي فإن التصريحات الإيرانية غير صحيحة.

وأوضح: "تمكن الجيش الأذربيجاني من تحييد واحدة من أصل أربع طائرات مسيّرة أُطلقت من إيران لمهاجمة نخجوان، أما الطائرات الأخرى فقد استهدفت البنية التحتية المدنية، ومبنى مدرسة أثناء ساعات الدوام الدراسي. وبمحض الصدفة لم تصل الطائرة المسيّرة التي استهدفت المدرسة إلى هدفها، إذ سقطت قربها وانفجرت".

وأضاف البيان: "نتوقع من القوات المسلحة الإيرانية وضع حد للإنكار، وتقديم اعتذار، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات من قبل الجهات المختصة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن هجومين بطائرتين مسيرتين من الأراضي الإيرانية استهدفا نخجوان ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين وإلحاق أضرار في مبنى مطارها.

وعقب الهجوم استدعت الخارجية الأذربيجانية، السفير الإيراني في باكو، مجتبى درميتشيلو، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية.

في سياق متصل، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الهجوم الذي استهدف جمهورية نخجوان ذاتية الحكم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، الخميس، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأدان أردوغان الهجوم وأعرب خلال الاتصال عن مواساته وتمنياته بالسلامة لنظيره علييف والشعب الأذربيجاني.

‏رئيس أذربيجان كشف بعد الهجوم الايراني، إن إيران طلبت منهم مساعدتها في إجلاء بعثتها الدبلوماسية في بيروت بسبب ضعف إمكانياتها.

مضيفا إن إيران ردت على موافقتنا مساعدتها إجلاء دبلوماسييها من لبنان بقصف أراضينا.

وأكد إن قصف إيران لأراضيهم وصمة لن تمحى من سجلهم "غير المشرّف" و"القبيح".

على صعيد متصل، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل بالوقوف وراء هجوم بطائرات مسيّرة على جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان.

وأدعى عراقجي أن "إسرائيل من نفذ الهجوم بهدف اتهام إيران، ولا علاقة لطهران به".

وخلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، أشار عراقجي إلى "الدور الذي يلعبه النظام الإسرائيلي عبر مثل هذه الهجمات لتضليل الرأي العام وإفساد علاقات إيران الجيدة مع جيرانها"، مدعيا أنه جرى رصد أمثلة مشابهة في الأيام الأخيرة، وفق تعبيره.