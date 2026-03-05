وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الإماراتي ''إجراءات'' الرد على العدوان الإيراني على بلديهما

الخميس 05 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس إنه أجرى اتصالا هاتفيًا بنظيره الإماراتي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي.

مضيفًا على حسابه في منصة إكس، أنهما أدانا العدوان الإيراني على السعودية والإمارات والدول الشقيقة.

كما أكدا تضامنهما الكامل، ووضع كافة الإمكانيات في كل ما يتخذ من إجراءات تجاه هذا العدوان.