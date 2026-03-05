لبنان تقرر ترحيل أي عنصر من الحرس الثوري وتفرض التأشيرة على دخول الإيرانيين بعد دول الخليج وتركيا.. إيران تتخبط وتضع دولة جديدة في قائمة أهدافها وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الإماراتي ''إجراءات'' الرد على العدوان الإيراني على بلديهما اليمن تتضامن مع تركيا وأذربيجان وتدعم حقهما في الرد على الاعتداءات الإيرانية (بيان) عضو مجلس القيادة ''الصبيحي'' يقود جهودا واسعة من قصر معاشيق لمناقشة الأوضاع المعيشية والخدمية ويقف على عمل بعض الوزارات حكومة الزنداني تقر مشروع برنامج عمل الحكومة للعام الحالي وتضع 6 أولويات ''تفاصيل اجتماع عقد في معاشيق'' المبعوث الأممي يحذر من جر اليمن إلى الحرب الإيرانية مع أمريكا وإسرائيل (بيان) تحركات دبلوماسية ساخنة.. رئيس الوزراء يبحث مع سفيرة المملكة المتحدة مستقبل اليمن في ظل عواصف الإقليم ضربة استباقية تحمي العاصمة… إحباط مخطط دموي يستهدف دمشق واعتقال قيادي أمني سابق فيتامين سي للنساء- 6 أعراض تدل على نقصه بجسمِك
قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس إنه أجرى اتصالا هاتفيًا بنظيره الإماراتي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي.
مضيفًا على حسابه في منصة إكس، أنهما أدانا العدوان الإيراني على السعودية والإمارات والدول الشقيقة.
كما أكدا تضامنهما الكامل، ووضع كافة الإمكانيات في كل ما يتخذ من إجراءات تجاه هذا العدوان.