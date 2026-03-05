اليمن تتضامن مع تركيا وأذربيجان وتدعم حقهما في الرد على الاعتداءات الإيرانية (بيان)

الخميس 05 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أدانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية السافرة ومحاولات استهداف أراضي الجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان الشقيقتين، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة الدول، وخرقٍ واضحٍ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة سبأ، أن هذه الأعمال العدوانية تمثل تصعيداً خطيراً يهدد استقرار المنطقة، ويعكس استمرار النهج الإيراني القائم على تقويض سيادة الدول، وزعزعة الأمن الإقليمي عبر سياسات عدوانية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

وجدد البيان، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان، حكومة وشعبا، ودعمها لحقهما المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنهما وسيادتهما، وسلامة أراضيهما، وفقًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على ردع السياسات العدوانية التي تهدد امن واستقرار المنطقة وممراتها المائية، وتدفع نحو مزيد من العنف، والتصعيد.

كما جددت الوزارة، تحذيرها من استمرار سلوك النظام الإيراني المتهور، وما يرتبط به من دعم وتمويل وتسليح للمليشيات العابرة للحدود، بما في ذلك المليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.