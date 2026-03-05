عضو مجلس القيادة ''الصبيحي'' يقود جهودا واسعة من قصر معاشيق لمناقشة الأوضاع المعيشية والخدمية ويقف على عمل بعض الوزارات

الخميس 05 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- عدن

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، اليوم الخميس، في قصر معاشيق بالعاصمة الموقتة عدن، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المرتبطة بالأوضاع الخدمية والاقتصادية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين.

وتطرق عضو مجلس القيادة الرئاسي، الى الأوضاع العامة في البلاد، وفي مقدمتها مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وما شهدته من تحسن ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، لاسيما ما يتعلق بانتظام صرف الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري..مشدداً على اهمية معالجة القضايا المرتبطة بالأوضاع المعيشية للمواطنين.

وثمن الفريق الركن محمود الصبيحي، جهود الحكومة المبذولة في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية..مشيداً بإقرارها مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وما تضمنته من مراعاة للأولويات الوطنية الأساسية، بما يتناسب مع الموارد والإمكانات المتاحة..مؤكداً أن اعتماد الموازنة يمثل خطوة مهمة في اتجاه تنظيم الإنفاق العام وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كما استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي، الى الجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والعمل على إيجاد معالجات عملية ومستدامة لتحسين الخدمات الأساسية، والتخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد اثر الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، استمرار التواصل والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي بهدف متابعة مختلف القضايا الوطنية، والعمل المشترك على معالجة التحديات الراهنة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار الدكتور الزنداني، إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة والجهات الخدمية المختلفة، نظراً للدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم الاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..لافتاً إلى عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال اليومين الماضيين مع فريق إدارة الأزمات لمناقشة المستجدات والتطورات القائمة، ووضع المعالجات المناسبة لها.

وأشار رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الى أن الحكومة تواصل رفع التقارير الدورية إلى مجلس القيادة الرئاسي حول مختلف القضايا والملفات ذات الصلة، بما يتيح الاطلاع عليها وتقديم التوجيهات اللازمة بشأنها.

إلى ذلك عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، اليوم الخميس، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الثاني مع وزراء الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، والتربية والتعليم الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، والأشغال العامة والطرق المهندس حسين عوض العقربي، والإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة.

واطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي على سير العمل وأوضاع الوزارات المختلفة..مشددًا على أهمية تطوير أدائها في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات العامة ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد الفريق الركن الصبيحي، أهمية تعزيز الإنتاج الزراعي والسمكي لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، من خلال دعم المزارعين وتطوير أنظمة الري والحفاظ على الموارد البحرية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

كما شدد على وزارة التربية والتعليم، ضرورة الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على خدمة مجتمعه ووطنه، من خلال تطوير المناهج وتأهيل المعلمين وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى أهمية صيانة الطرق وتطوير البنية التحتية بما يسهم في تسهيل حركة النقل ودعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب تنفيذ خطط لإصلاح الشبكات الرئيسية وتوسيع المشاريع الخدمية والتنموية.

ولفت الفريق الركن الصبيحي، إلى أهمية تعزيز اللامركزية الإدارية ودعم السلطات المحلية في المحافظات، عبر تحسين مستوى الخدمات وتمكين الإدارات المحلية من مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المتوازنة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، ضرورة إعداد وتنفيذ وزارة التخطيط والتعاون الدولي لخطط تنموية شاملة، وتعزيز الشراكات مع المانحين والمنظمات الدولية، بما يسهم في جذب الدعم الخارجي وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق الاستقرار.

وأشاد الفريق الركن الصبيحي، في ختام اللقاء، بالجهود التي يبذلها الوزراء في إدارة مؤسساتهم الحكومية رغم التحديات الراهنة..مثمناً حرصهم على تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد عضو مجلس القيادة، على أهمية تكامل الجهود بين الوزارات والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تنفيذ خطط الحكومة وبرامجها الإصلاحية..مشدداً ضرورة مواصلة العمل بوتيرة عالية لتجاوز التحديات القائمة، وضمان تنفيذ المشاريع والخطط التنموية بكفاءة وفاعلية.

وفي لقاء ثالث للفريق الصبيحي عقده اليوم، اشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بتماسك الجبهات وروح التكاتف التي يتحلى بها أبناء الحواشب، ودورهم الوطني في حماية مناطقهم والحفاظ على الأمن والاستقرار..مؤكداً أن هذه الروح الوطنية تمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات وتعزيز وحدة الصف الوطني.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، وفداً من مشايخ وعقال أبناء الحواشب، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بأوضاع مناطقهم وتوجهات الدولة في المرحلة الراهنة.

واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى جملة من القضايا والهموم التي طرحها أعضاء الوفد، والمتعلقة بالأوضاع الخدمية والتنموية في مناطق الحواشب، حيث وجّه بمعالجة عدد من هذه القضايا بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضايا الاخرى..موكداً على أولوية تطوير مناطق الحواشب، والعمل على تعزيز التنمية المحلية بما يلبّي احتياجات المواطنين.

وأكد الفريق الركن الصبيحي، حرص مجلس القيادة الرئاسي، على التواصل مع مختلف الشخصيات والمرجعيات الاجتماعية التي كان لها دور بارز في الدفاع عن الوطن والتصدي للمد الحوثي..مشيراً إلى أن الدولة تمد يدها مع جميع القوى الوطنية والمجتمعية، واستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات.

وتطرق الفريق الصبيحي، إلى الترتيبات الجارية لانعقاد مؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، لتعزيز التقارب بين مختلف المكونات الوطنية..مثمناً المواقف الاخوية المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر لليمن وقيادته في مختلف المراحل والظروف.

من جانبهم، عبر مشايخ وعقال أبناء الحواشب، عن شكرهم لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود الصبيحي واستماعه إلى مطالبهم..مؤكدين دعمهم الكامل للقيادة السياسية، ووقوفهم إلى جانب مؤسسات الدولة وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.