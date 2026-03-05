اليمن تتضامن مع تركيا وأذربيجان وتدعم حقهما في الرد على الاعتداءات الإيرانية (بيان) عضو مجلس القيادة ''الصبيحي'' يقود جهودا واسعة من قصر معاشيق لمناقشة الأوضاع المعيشية والخدمية ويقف على عمل بعض الوزارات حكومة الزنداني تقر مشروع برنامج عمل الحكومة للعام الحالي وتضع 6 أولويات ''تفاصيل اجتماع عقد في معاشيق'' المبعوث الأممي يحذر من جر اليمن إلى الحرب الإيرانية مع أمريكا وإسرائيل (بيان) تحركات دبلوماسية ساخنة.. رئيس الوزراء يبحث مع سفيرة المملكة المتحدة مستقبل اليمن في ظل عواصف الإقليم ضربة استباقية تحمي العاصمة… إحباط مخطط دموي يستهدف دمشق واعتقال قيادي أمني سابق فيتامين سي للنساء- 6 أعراض تدل على نقصه بجسمِك لو كنت تعاني من الإمساك.. هذه العادات المسائية تساعدك على التبرز صباحا شلل جوي غير مسبوق يضرب المنطقة.. 23 ألف رحلة تُلغى بسبب الحرب على إيران درع صاروخي فوق صنعاء.. الحوثيون ينشرون منظومات دفاع جوي في الجبال والسواحل
حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى اليمن، من جر البلاد إلى دورة جديدة من المواجهات الإقليمية، في إشارة إلى احتمالية مشاركة الحوثيين في الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية المحتدمة، كما فعل حزب الله اللبناني.
وقال مكتب المبعوث في بيان إطلع عليه محرر مأرب برس مساء اليوم الخميس: '' يواصل المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الانخراط بشكل نشط مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، معرباً عن قلقه العميق إزاء التصعيد العسكري الأخير في منطقة الشرق الأوسط، ومشدداً على أهمية حماية اليمن من الانجرار إلى دورة جديدة من المواجهات الإقليمية''.
ودعا غروندبرغ إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذراً من أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في اليمن.
وأضاف: ''فبعد أكثر من عقد من النزاع المدمر، لا يمكن لليمن أن يتحمل أن يصبح مرة أخرى ساحة لتصعيد إقليمي. وليس من حق أي طرف أن يجر البلاد إلى صراع أوسع يعرّض اليمنيين لمزيد من المعاناة''.
ووفق المبعوث، لا تزال هناك فرصة حقيقية، وإن كانت هشة، للمضي قدماً نحو عملية سياسية شاملة في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة تنهي النزاع وتمهد الطريق نحو سلام عادل ومستدام. ويجب أن يتشكل مستقبل اليمن من خلال هذه العملية، وليس بفعل تداعيات المواجهات الإقليمية.
وتابع: ''تظل الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بدعم الأطراف في التوصل لحل سياسي للنزاع. والحفاظ على هذا المسار يتطلب من الأطراف وضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار''.