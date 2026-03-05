تحركات دبلوماسية ساخنة.. رئيس الوزراء يبحث مع سفيرة المملكة المتحدة مستقبل اليمن في ظل عواصف الإقليم

الخميس 05 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 153

في توقيت بالغ الحساسية، عقد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني لقاءً مهماً مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، لبحث التطورات المتسارعة على الساحة الوطنية والإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على المشهد اليمني.

اللقاء، الذي جرى عبر الاتصال المرئي، جاء وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث ناقش الجانبان السيناريوهات المحتملة وتداعياتها على اليمن، وخطط الحكومة الجاهزة للتعامل مع أي مستجدات قد تفرض نفسها على الأرض.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بثبات في مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، مشيراً إلى أن إقرار مشروع موازنة 2026 يمثل خطوة مفصلية في معركة التعافي المالي واستعادة التوازن الاقتصادي.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب دعماً دولياً أكبر، يتناسب مع حجم التحديات وضخامة المسؤوليات.

كما تطرق اللقاء إلى جهود تطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتعزيز قدرات الدولة في مكافحة الإرهاب، وترسيخ دعائم الاستقرار، بالتوازي مع الدفع قدماً بمسار السلام.

من جانبها، جدّدت السفيرة البريطانية دعم بلادها للحكومة اليمنية، مشيدة بخطط الإصلاح ورؤية التعافي الاقتصادي، ومؤكدة استمرار التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

تحركات دبلوماسية مكثفة، ورسائل واضحة: الحكومة تسابق الزمن لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وتحصين الجبهة الاقتصادية، وسط بيئة إقليمية مشتعلة لا تحتمل التردد.