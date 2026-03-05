ضربة استباقية تحمي العاصمة… إحباط مخطط دموي يستهدف دمشق واعتقال قيادي أمني سابق

الخميس 05 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 234

كشفت مصادر أمنية سورية عن إفشال مخطط إرهابي خطير كان يستهدف العاصمة دمشق، في عملية نوعية نُفذت بتنسيق بين الأمن الداخلي في ريف دمشق وجهاز الاستخبارات العامة، وبتعاون استخباري مع الجانب التركي.

وبحسب المعلومات، فإن الهجوم كان وشيكًا ويستهدف مناطق مأهولة بالسكان، في محاولة لإحداث فوضى أمنية داخل العاصمة، غير أن التحرك الاستباقي حال دون وقوع الكارثة.

عملية خاطفة في الساحل وفي تطور متصل، نفذت الأجهزة الأمنية عملية دقيقة في مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أبرز القيادات الأمنية السابقة المتهمين بالضلوع في أعمال مسلحة.

العملية استهدفت متورطين في هجوم سابق طال نقاطًا لوزارة الدفاع والأمن الداخلي خلال أحداث مارس 2025، والتي شهدت مواجهات دامية في الساحل السوري.

من رئاسة فرع أمني إلى زنزانة التحقيق الموقوف هو أديب علي سليمان، الرئيس السابق للفرع 220 التابع للأمن العسكري (فرع سعسع)، والذي تشير التحقيقات الأولية إلى تورطه في إدارة عمليات أمنية وعسكرية، بينها كمين مسلح استهدف دورية للأمن الداخلي على جسر دير البشل في بانياس، وأسفر عن سقوط قتلى.

شبكات تهريب وصلات خارجية ووفق مصادر التحقيق، يواجه سليمان اتهامات بتسهيل دخول مجموعات مسلحة أجنبية إلى الأراضي السورية، من بينها عناصر مرتبطة بـحزب الله، إضافة إلى إدارة شبكات تهريب منظمة شملت إدخال مواد مخدرة عبر معابر غير شرعية، وإعادة توزيع عناصر مسلحة في مناطق الجنوب، خصوصًا القنيطرة.

كما كشفت التحقيقات عن إشرافه على عمليات تجنيد واسعة ضمن تشكيلات رديفة للنظام السابق، وارتباطه بعلاقات مباشرة مع جهات خارجية.

حملة أمنية متصاعدة وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أمنية متواصلة تعلن السلطات من خلالها ملاحقة متهمين بالعمل المسلح والتحريض، في مسعى لفرض السيطرة الكاملة ومنع أي محاولات لخلخلة المشهد الأمني في البلاد.