فيتامين سي للنساء- 6 أعراض تدل على نقصه بجسمِك

نقص فيتامين سي عند النساء قد يظهر لديهن في صورة علامات خفية، عادةً ما يتم تجاهلها، مما يؤثر سلبًا على صحتهن.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض نقص فيتامين سي عند النساء، وفقًا لموقع "The HealthSite".

ما هي أعراض نقص فيتامين سي عند النساء؟

1- جفاف البشرةإذا كانت بشرتِك شديدة الجفاف، فهناك احتمال أن تكون مستويات فيتامين سي منخفضة بجسمِك، لأن نقصه يؤثر سلبًا على عملية إنتاج الكولاجين المسئول عن ترطيب ونضارة البشرة.

2- بطء التئام الجروح إذا كانت جروحِك تشفى بعد وقتٍ طويل، فهذا دليل علن نقص فيتامين سي بجسمِك، لأن بطء التئام الجروح من أعراض انخفاضه.ويرجع سبب بطء التئام الجروح عند النساء المصابات بنقص فيتامين سي إلى عدم وجود ما يكفي من الكولاجين اللازم لترميم الجلد.

3- النزيف إذا كنتِ تعانين من نزيف اللثة أو الفم، عليكِ استشارة الطبيب، لأن هناك احتمالًا أن تكون مستويات فيتامين سي منخفضة لديك، لذلك يواجه جسمِك صعوبة كبيرة في إتمام عملية تخثر الدم.

4- زيادة الوزن إذا لاحظتِ أن وزنِك ازداد فجأة دون الإفراط في الطعام، عليك إجراء تحليل فيتامين سي، لأن زيادة الوزن من علامات نقصه.وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن هناك علاقة بين زيادة الوزن ونقص فيتامين سي، لأن انخفاضه بالجسم يشجع الدهون على التراكم في البطن.

5- التعب إذا كنت تشعرين بالتعب دائمًا، عليك تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين سي، لأن نقصه بالجسم يسبب الإرهاق وانخفاض الطاقة.

6- ضعف المناعةإذا كنت تصابين بالمرض أكثر من مرة و يستغرق شفاؤكِ وقتًا طويلًا، فهذا مؤشر على نقص فيتامين سي، لأن انخفاضه بالجسم يضعف الجهاز المناعي