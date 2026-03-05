شلل جوي غير مسبوق يضرب المنطقة.. 23 ألف رحلة تُلغى بسبب الحرب على إيران

الخميس 05 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

تتسع تداعيات الحرب الدائرة على إيران لتتجاوز ساحات المواجهة العسكرية، وتضرب بقوة أحد أكثر القطاعات حساسية في العالم: الطيران المدني.

فقد كشفت بيانات شركة تحليلات الطيران Cirium عن إلغاء أكثر من 23 ألف رحلة جوية في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير، في رقم يعكس حجم الاضطراب غير المسبوق الذي تشهده الأجواء الإقليمية.

ومن أصل نحو 36 ألف رحلة كانت مقررة من وإلى المنطقة، تم إلغاء أكثر من نصفها، ما أدى إلى فقدان ما يقارب 4.4 مليون مقعد للمسافرين، وسط حالة من القلق والتخبط تضرب شركات الطيران والمسافرين على حد سواء.

تمديد التعليق في الخليج في الإمارات، قررت طيران الإمارات تمديد تعليق رحلاتها من وإلى دبي حتى السابع من مارس، بالتوازي مع استمرار تعليق بعض الرحلات المرتبطة بأبوظبي حتى السادس من الشهر ذاته، ضمن إجراءات احترازية مرتبطة بتقييم المخاطر الأمنية.

أما في الدوحة، فأعلنت الخطوط الجوية القطرية استمرار تعليق جميع عملياتها الجوية حتى إشعار آخر، مؤكدة أن تحديثاً رسمياً سيصدر بشأن الوضع التشغيلي خلال الساعات القادمة، في ظل ضبابية المشهد الإقليمي.

قائمة إلغاءات واسعة وتحذيرات أوروبية

بدوره، أعلن الطيران العُماني إلغاء عدد كبير من الرحلات شملت وجهات خليجية وعربية وأوروبية، بينها دبي، الدوحة، المنامة، الكويت، الدمام، بغداد، عمّان، خصب، وكوبنهاغن، حتى السادس من مارس الجاري.

وعلى الصعيد الأوروبي، رفعت ألمانيا مستوى التحذير، ومددت تعليق رحلاتها إلى عدد من عواصم المنطقة، من بينها طهران، بيروت، تل أبيب، عمّان، وأربيل، حتى الثامن من مارس، في إشارة إلى استمرار تقييم المخاطر الأمنية في الأجواء الشرق أوسطية.

أزمة تتعمق.. والمسافرون في مهب المجهول

هذا الشلل الجوي يعكس عمق التأثيرات الاقتصادية للحرب، ويضع شركات الطيران أمام تحديات تشغيلية وأمنية متصاعدة، بينما يواجه ملايين المسافرين مصيراً مجهولاً وسط توقعات باستمرار الإرباك في حال اتسعت رقعة التصعيد العسكري في المنطقة.