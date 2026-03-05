عدن تتحرك نحو الطاقة النظيفة.. وزير الكهرباء يفتح ملف الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الخميس 05 مارس - آذار 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -خاص

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، تحركًا لافتًا في ملف الكهرباء، حيث بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف مع الممثل المقيم لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة المتجددة وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد الوزير الكاف خلال اللقاء حرص الوزارة على توسيع آفاق الشراكة مع البرنامج والمنظمات المانحة، بما يدعم جهود الحكومة في تحسين خدمات الكهرباء وتطوير البنية التحتية للقطاع، الذي يعاني من تحديات متراكمة منذ سنوات.

وشدد على أهمية تنظيم العلاقة المؤسسية بين الوزارة والبرنامج، بما يضمن تنفيذ مشاريع مستدامة وذات أثر مباشر وواسع على المواطنين، خصوصًا في ظل الحاجة الملحّة لإيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة الكهرباء.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا عالي المستوى لتوجيه الدعم نحو أولويات القطاع، وعلى رأسها التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستخدام، وتعزيز استقرار الخدمة في المناطق المستهدفة.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين خدمة الكهرباء، وسط آمال بأن تسهم الشراكات الدولية في إحداث نقلة نوعية في ملف الطاقة، ودعم توجهات الحكومة نحو حلول أكثر استدامة وأقل كلفة على المدى البعيد.