ول مواجهة جوية مباشرة بين قطر وإيران.. كارثة وشيكة تم منعها

الخميس 05 مارس - آذار 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 53

كشف مصدران لشبكة CNN أن طائرتين إيرانيتين من طراز سو-24 كانتا على بُعد دقائق من ضرب قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة أمريكية بالشرق الأوسط، قبل أن تقوم مقاتلات قطرية بإسقاطهما.

وأوضحت المصادر أن القاذفتين الإيرانيتين حلّقتا على ارتفاع منخفض جدًا لتجنب الرادارات، حاملتين قنابل وذخائر موجهة، فيما لم تستجب الطائرات للتحذيرات اللاسلكية القطرية.

وبحسب المصدر ذاته، أُرسلت مقاتلة قطرية من طراز إف-15 للتصدي للطائرتين في "معركة جوية"، قبل أن تتحطما في المياه الإقليمية القطرية، فيما تتواصل عمليات البحث عن طاقميهما.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إلى أن هذه الحادثة تمثل أول استخدام للطائرات الإيرانية المأهولة في استهداف دولة مجاورة منذ مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وأول مواجهة جوية مباشرة لسلاح الجو القطري.

وفي أعقاب الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران والتي أسفرت عن مقتل خامنئي، أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي وألف طائرة مسيّرة على دول الخليج، مستهدفة البنى التحتية المدنية والعسكرية، ما تسبب في زعزعة استقرار المنطقة، وقتل 6 عسكريين أمريكيين في ميناء الشعيبة بالكويت بعد إصابة مركز عمليات مؤقت.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الحادثة "تصعيدية وتدل على عدم وجود رغبة لدى إيران في خفض التصعيد"، مضيفًا أنها محاولة لإلحاق الضرر بجيرانها وجرهم إلى حرب لا تخصهم.