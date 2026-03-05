عدن تتحرك نحو الطاقة النظيفة.. وزير الكهرباء يفتح ملف الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ول مواجهة جوية مباشرة بين قطر وإيران.. كارثة وشيكة تم منعها وزير المالية يكشف خطة الاستفادة القصوى من المنح السعودية لدعم الاقتصاد اليمني استهداف الخليج... خطة أعدها خامنئي مسبقا هل يُسلح ترامب أكراد إيران لقلب النظام؟ استهداف ناقلة غاز روسية في البحر المتوسط … والطاقم ينجو بأعجوبة عاجل: إيران تنفي علاقتها بالهجمات على السعودية وتؤكد التزامها باتفاقات وقف التصعيد مع الرياض مأرب تدشن مشروع تسكين للأيتام النازحين بتمويل تركي وزير الإتصالات من عدن: نكثف العمل لبناء شبكة اتصالات قوية وآمنة هكذا رد مسؤول خليجي على إدعاءات عراقجي بشأن استهداف المصالح الأمريكية
كشف وزير المالية مروان بن غانم، اليوم، عن جهود الحكومة اليمنية لاستيعاب المنح السعودية وغيرها من الدعم الدولي بهدف تغطية عجز الميزانية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية.
النقاط الأبرز: استعراض خطة وزارة المالية لمواجهة الصعوبات والمعوقات في مختلف القطاعات.
متابعة اتفاقيات المنح الأخرى وآثارها على المالية العامة. تعزيز البنية التحتية وتطوير قدرات الكوادر البشرية بالوزارة.
الالتزام بخطة التعافي الاقتصادي 2025 – 2026م وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
رقابة صارمة على المنح لضمان الاستفادة المثلى وتجنب أي آثار سلبية.
بن غانم: “المنح والمعونات الخارجية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الموارد العامة، ووزارة المالية مستعدة للقيام بدورها بالكامل.”