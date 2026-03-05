وزير المالية يكشف خطة الاستفادة القصوى من المنح السعودية لدعم الاقتصاد اليمني

الخميس 05 مارس - آذار 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -خاص

كشف وزير المالية مروان بن غانم، اليوم، عن جهود الحكومة اليمنية لاستيعاب المنح السعودية وغيرها من الدعم الدولي بهدف تغطية عجز الميزانية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية.

النقاط الأبرز: استعراض خطة وزارة المالية لمواجهة الصعوبات والمعوقات في مختلف القطاعات.

متابعة اتفاقيات المنح الأخرى وآثارها على المالية العامة. تعزيز البنية التحتية وتطوير قدرات الكوادر البشرية بالوزارة.

الالتزام بخطة التعافي الاقتصادي 2025 – 2026م وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

رقابة صارمة على المنح لضمان الاستفادة المثلى وتجنب أي آثار سلبية.

بن غانم: “المنح والمعونات الخارجية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الموارد العامة، ووزارة المالية مستعدة للقيام بدورها بالكامل.”