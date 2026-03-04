استهداف الخليج... خطة أعدها خامنئي مسبقا هل يُسلح ترامب أكراد إيران لقلب النظام؟ استهداف ناقلة غاز روسية في البحر المتوسط … والطاقم ينجو بأعجوبة عاجل: إيران تنفي علاقتها بالهجمات على السعودية وتؤكد التزامها باتفاقات وقف التصعيد مع الرياض مأرب تدشن مشروع تسكين للأيتام النازحين بتمويل تركي وزير الإتصالات من عدن: نكثف العمل لبناء شبكة اتصالات قوية وآمنة هكذا رد مسؤول خليجي على إدعاءات عراقجي بشأن استهداف المصالح الأمريكية موجة غبار تضرب مناطق في اليمن أمريكا: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران بينهم المرشد المخزون السلعي يكفي لأربعة إلى ستة أشهر.. الرئيس العليمي يجتمع بلجنة الأزمات ويصدر توجيهات
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم الذي استهدف ناقلة غاز روسية في البحر الأبيض المتوسط بأنه عمل إرهابي.
وقال بوتين، في تصريحات صحفية: إن هذا هجوم إرهابي.. وهذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها هذا النوع من الأشياء.
وكانت وزارة النقل الروسية أعلنت في وقت سابق تعرض الناقلة للهجوم، مشيرة إلى نجاح عملية إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 30 فردا، بينما أصيب اثنان بحروق وتم إجلاؤهما إلى مستشفى في مدينة بنغازي الليبية.
وشددت الوزارة في بيانها على أن هذه الأعمال الإجرامية التي تتم بتواطؤ من سلطات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب ألا تمر دون تقييم من قبل المجتمع الدولي.
وأضافت: نصنف ما حدث عملًا إرهابيًا وقرصنة بحرية دولية وانتهاكًا صارخًا للقانون البحري الدولي.
يأتي هذا الهجوم ليرفع مستوى القلق الأمني في المياه الليبية الدولية التي تشهد حوادث غرق متكررة، كانت في معظمها عارضة أو بسبب سوء الأحوال الجوية، مثل غرق السفينة "ميني ستار" نهاية يناير الماضي، إلا أن اتهام موسكو لكييف باستخدام الساحل الليبي كمنطلق لهجماتها يمثل تحولًا خطيرًا، خاصة بعد وقوع انفجار مماثل في غرفة محركات الناقلة اليونانية "فالي مورا" في منتصف عام 2025.