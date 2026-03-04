عاجل: إيران تنفي علاقتها بالهجمات على السعودية وتؤكد التزامها باتفاقات وقف التصعيد مع الرياض

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا صلة لها بالهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن إيران ليست مسؤولة عن أي اعتداءات على السفارات أو المنشآت الحيوية.

وأضاف المسؤول الإيراني لـ اندبندنت عربية، أن الجمهورية الإسلامية ملتزمة باتفاقات وقف التصعيد مع السعودية، وأن اتهامات الربط بين طهران وهذه الهجمات غير صحيحة ولا تستند إلى دليل.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الأحداث العسكرية في المنطقة ويزداد تداول الأخبار المتضاربة حولها.

في الأيام القليلة الماضية، شهدت السعودية سلسلة من الهجمات التي وصفتها الرياض بأنها اعتداءات من قبل إيران أو عناصر مدعومة من طهران، شملت، استهداف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض بطائرات مسيرة، مما تسبب في أضرار مادية بسيطة.

وتكرر إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه الحدود السعودية، وتم اعتراض البعض منها.

وأدانت المملكة العربية السعودية هذه الهجمات وصفتها بأنها جبانة وغير مبررة، وهددت بالرد وفق القانون الدولي للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ومصالحها الحيوية.

ويأتي هذا النفي الإيراني في خضم تبادل اتهامات وتصعيد في المناطق الحدودية والمجالات الجوية بين أطراف متعددة في الشرق.