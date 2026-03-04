استهداف الخليج... خطة أعدها خامنئي مسبقا هل يُسلح ترامب أكراد إيران لقلب النظام؟ استهداف ناقلة غاز روسية في البحر المتوسط … والطاقم ينجو بأعجوبة عاجل: إيران تنفي علاقتها بالهجمات على السعودية وتؤكد التزامها باتفاقات وقف التصعيد مع الرياض مأرب تدشن مشروع تسكين للأيتام النازحين بتمويل تركي وزير الإتصالات من عدن: نكثف العمل لبناء شبكة اتصالات قوية وآمنة هكذا رد مسؤول خليجي على إدعاءات عراقجي بشأن استهداف المصالح الأمريكية موجة غبار تضرب مناطق في اليمن أمريكا: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران بينهم المرشد المخزون السلعي يكفي لأربعة إلى ستة أشهر.. الرئيس العليمي يجتمع بلجنة الأزمات ويصدر توجيهات
دشن وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، مشروع التسكين للأيتام من الأسر النازحة إلى المحافظة، والذي تنفذه جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية بتمويل من جمعية وقف اليتيم التركية.
وخلال تسليم مفاتيح المساكن المتنقلة للأسر المستفيدة، اطلع الوكيل مفتاح على مكونات المشروع..مثمنًا الدعم الكبير من وقف اليتيم التركية في تقديم هذه المساكن البديلة الأكثر استدامة، والتي تستفيد منها 16 أسرة نازحة من الأيتام، بما يخفف معاناتهم ويساعدهم على الصمود وتوفير حياة لائقة لهم.
وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه السلطة المحلية في تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين، خاصة في مجالات المأوى والإيواء والغذاء والتعليم والصحة والمياه..مؤكدًا أهمية تدخل شركاء العمل الإنساني لدعم المحافظة وتمكين النازحين من الحصول على الحد الأدنى من الحياة الكريمة.