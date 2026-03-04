مأرب تدشن مشروع تسكين للأيتام النازحين بتمويل تركي

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

دشن وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، مشروع التسكين للأيتام من الأسر النازحة إلى المحافظة، والذي تنفذه جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية بتمويل من جمعية وقف اليتيم التركية.

وخلال تسليم مفاتيح المساكن المتنقلة للأسر المستفيدة، اطلع الوكيل مفتاح على مكونات المشروع..مثمنًا الدعم الكبير من وقف اليتيم التركية في تقديم هذه المساكن البديلة الأكثر استدامة، والتي تستفيد منها 16 أسرة نازحة من الأيتام، بما يخفف معاناتهم ويساعدهم على الصمود وتوفير حياة لائقة لهم.

وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه السلطة المحلية في تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين، خاصة في مجالات المأوى والإيواء والغذاء والتعليم والصحة والمياه..مؤكدًا أهمية تدخل شركاء العمل الإنساني لدعم المحافظة وتمكين النازحين من الحصول على الحد الأدنى من الحياة الكريمة.