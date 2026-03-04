وزير الإتصالات من عدن: نكثف العمل لبناء شبكة اتصالات قوية وآمنة

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 302

شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في الحكومة اليمنية، الدكتور شادي باصرة، على ضرورة تكثيف العمل لبناء شبكة اتصالات وطنية قوية وآمنة تواكب التطورات التقنية وتلبي احتياجات المرحلة.

واكد الوزير باصرة خلال ترؤسه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مع مدراء العموم للشؤون الفنية والمالية بالوزارة، أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الدولة.

وناقش الاجتماع، الذي حضره وكيل الوزارة المهندس رغيد الكثيري، خطط تطوير الأداء المؤسسي، وآليات تعزيز الموارد وتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والقضايا المتعلقة بسير العمل في القطاعات الفنية والمالية، ومستوى تنفيذ الخطط التشغيلية، والصعوبات القائمة، والحلول الكفيلة برفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح وزير الاتصالات، أن البلاد تمر بمرحلة بناء تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد..مشيراً الى أن الوزارة ستعمل وفق خطة برنامج الحكومة، مع التركيز على مضاعفة الموارد وتنمية الإيرادات بما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتعزيز قدرات القطاع.. داعياً إلى ترسيخ قيم الولاء للمؤسسات، والعمل وفق رؤية واضحة تستند إلى الأولويات الوطنية وتجاوز التحديات السابقة بروح مسؤولة تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

كما تطرق الوزير باصرة، الى جهود الوزارة في متابعة الملفات المتعلقة بتجديد تراخيص الشركات الفاعلة في القطاع ومراجعة أوضاع الشركات المخالفة أو غير الملتزمة والعمل على تصحيح أوضاعها القانونية وفقاً للأنظمة النافذة، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

واستعرض الاجتماع، تقارير الأداء في الإدارات وأبرز الاحتياجات والمتطلبات الفنية والمالية..مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع وترسيخ الاداء المؤسسي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.