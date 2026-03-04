استهداف الخليج... خطة أعدها خامنئي مسبقا هل يُسلح ترامب أكراد إيران لقلب النظام؟ استهداف ناقلة غاز روسية في البحر المتوسط … والطاقم ينجو بأعجوبة عاجل: إيران تنفي علاقتها بالهجمات على السعودية وتؤكد التزامها باتفاقات وقف التصعيد مع الرياض مأرب تدشن مشروع تسكين للأيتام النازحين بتمويل تركي وزير الإتصالات من عدن: نكثف العمل لبناء شبكة اتصالات قوية وآمنة هكذا رد مسؤول خليجي على إدعاءات عراقجي بشأن استهداف المصالح الأمريكية موجة غبار تضرب مناطق في اليمن أمريكا: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران بينهم المرشد المخزون السلعي يكفي لأربعة إلى ستة أشهر.. الرئيس العليمي يجتمع بلجنة الأزمات ويصدر توجيهات
رفض وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تأكيدات الأخير بأن الهجمات الإيرانية تستهدف المصالح الأمريكية فقط ولا تشمل قطر.
وأكد آل ثاني أن "الوقائع على الأرض" تظهر استهداف مناطق مدنية وسكنية قطرية، بما فيها محيط مطار حمد الدولي والبنية التحتية الحيوية والمناطق الصناعية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر ومبادئ القانون الدولي.
ولفت إلى أن الهجمات لم تقتصر على الصواريخ، بل تشمل طائرات مسيرة واختراقات جوية تم التصدي لها. ووصف هذه الممارسات بأنها "نهج تصعيدي" لا يعكس رغبة حقيقية في التهدئة.
ودعا إلى وقف الهجمات فوراً، مؤكداً أن قطر، رغم إيمانها بالحوار، ستمارس حقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ضد أي اعتداء.
على صعيد متصل، وفي قطر، حيث قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة إلى مركز العمليات الجوية، اطّلع خلالها على مستوى الجاهزية العالية للوحدات العسكرية واستعدادها للتعامل مع مختلف التطورات.
وأشاد بجهود منتسبي القوات المسلحة القطرية وكفاءتهم العالية في أداء مهامهم، مؤكداً أهمية مواصلة رفع درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق لضمان أمن البلاد واستقرارها.