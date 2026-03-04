هكذا رد مسؤول خليجي على إدعاءات عراقجي بشأن استهداف المصالح الأمريكية

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

رفض وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تأكيدات الأخير بأن الهجمات الإيرانية تستهدف المصالح الأمريكية فقط ولا تشمل قطر.

وأكد آل ثاني أن "الوقائع على الأرض" تظهر استهداف مناطق مدنية وسكنية قطرية، بما فيها محيط مطار حمد الدولي والبنية التحتية الحيوية والمناطق الصناعية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر ومبادئ القانون الدولي.

ولفت إلى أن الهجمات لم تقتصر على الصواريخ، بل تشمل طائرات مسيرة واختراقات جوية تم التصدي لها. ووصف هذه الممارسات بأنها "نهج تصعيدي" لا يعكس رغبة حقيقية في التهدئة.

ودعا إلى وقف الهجمات فوراً، مؤكداً أن قطر، رغم إيمانها بالحوار، ستمارس حقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ضد أي اعتداء.

على صعيد متصل، وفي قطر، حيث قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة إلى مركز العمليات الجوية، اطّلع خلالها على مستوى الجاهزية العالية للوحدات العسكرية واستعدادها للتعامل مع مختلف التطورات.

وأشاد بجهود منتسبي القوات المسلحة القطرية وكفاءتهم العالية في أداء مهامهم، مؤكداً أهمية مواصلة رفع درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق لضمان أمن البلاد واستقرارها.