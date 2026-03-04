هكذا رد مسؤول خليجي على إدعاءات عراقجي بشأن استهداف المصالح الأمريكية موجة غبار تضرب مناطق في اليمن أمريكا: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران بينهم المرشد المخزون السلعي يكفي لأربعة إلى ستة أشهر.. الرئيس العليمي يجتمع بلجنة الأزمات ويصدر توجيهات تركيا تتوعد برد حاسم بعد محاولة صاروخ إيراني اختراق أجوائها.. وأردوغان يحذر هجوم صاروخي مزدوج.. إيران ولبنان تشعلان قلب إسرائيل بهجوم نادر صاروخ إيراني يخترق أجواء دولتين ويشعل إنذاراً في تركيا… والدفاع الجوي يحسم الموقف في اللحظة الأخيرة الدوخة مع أول النهار في رمضان.. ما السبب ؟ كيف تتجنب الدوخة بعد الإفطار؟.. إليك الطريقة الصحيحة 4 مشروبات تقوي المناعة طبيعيًا في رمضان
أفاد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بأن مخرجات النماذج العددية وتحليل مختلف خرائط الطقس، تشير إلى وجود نشاط للرياح السطحية الشمالية الشرقية.
وتوقّع المركز، في نشرة جوية لمدة ثلاثة أيام، صادرة عنه مساء اليوم الأربعاء، تأثر بلادنا بموجة غبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ابتداءً من صحاري ومرتفعات وهضاب داخلية لمحافظتي المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف، ومأرب، وتمتد لاحقاً لتصل إلى مناطق واسعة من المرتفعات والسواحل الغربية والجنوبية، كما توقّع المركز، انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة عن معدلاتها المناخية.
وأهاب مركز التنبؤات الجوية، بالمواطنين خصوصاً أصحاب الأمراض الصدرية، في مناطق توقّع الغبار باتخاذ التدابير اللازمة .. مشدداً على سائقي المركبات بتوخي الحذر من تدني الرؤية الأفقية.