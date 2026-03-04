موجة غبار تضرب مناطق في اليمن

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أفاد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بأن مخرجات النماذج العددية وتحليل مختلف خرائط الطقس، تشير إلى وجود نشاط للرياح السطحية الشمالية الشرقية.

وتوقّع المركز، في نشرة جوية لمدة ثلاثة أيام، صادرة عنه مساء اليوم الأربعاء، تأثر بلادنا بموجة غبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ابتداءً من صحاري ومرتفعات وهضاب داخلية لمحافظتي المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف، ومأرب، وتمتد لاحقاً لتصل إلى مناطق واسعة من المرتفعات والسواحل الغربية والجنوبية، كما توقّع المركز، انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة عن معدلاتها المناخية.

وأهاب مركز التنبؤات الجوية، بالمواطنين خصوصاً أصحاب الأمراض الصدرية، في مناطق توقّع الغبار باتخاذ التدابير اللازمة .. مشدداً على سائقي المركبات بتوخي الحذر من تدني الرؤية الأفقية.