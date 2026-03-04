أمريكا: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران بينهم المرشد

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، مقتل 49 قيادياً إيرانياً رفيع المستوى، من ضمنهم المرشد الأعلى علي خامنئي، في عمليات عسكرية أميركية في إيران، بدأت السبت الماضي.

وأكد البيت الأبيض أن العمليات العسكرية الأميركية في إيران حققت نتائج كبيرة، مشيراً إلى أن الحملة الجارية ألحقت خسائر كبيرة بالقيادة الإيرانية وبقدراتها العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي، إن العمليات الأميركية في إيران "ناجحة للغاية"، مضيفة أن الضربات أدت إلى مقتل 49 قيادياً إيرانياً رفيع المستوى، بينهم المرشد الإيراني، علي خامنئي.

كذلك ذكرت أن معرفة مكان المرشد لعب دوراً في توقيت العملية، مشيرة إلى أن بلادها تتوقع من حلفائها المساعدة في عودة مواطنيها إلى بلدهم.

وأضافت ليفيت أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لن يسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها العسكرية أو تشكيل تهديد جديد للولايات المتحدة.

وأوضحت أن المفاوضين الأميركيين خلصوا إلى أن إيران لم تكن راغبة في التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن طهران رفضت جميع العروض الأميركية المتعلقة ببرنامجها النووي.

وقالت إن إيران رفضت التخلي عن تخصيب اليورانيوم أو الموافقة على مسار سلام، معتبرة أن النظام الإيراني لم يكن مهتماً بالتوصل إلى تسوية، لأنه كان يسعى إلى تطوير سلاح نووي.

وأكدت المتحدثة أن العملية العسكرية التي أُطلق عليها اسم "الغضب الملحمي" أدت إلى إنهاء التهديدات التي كانت تشكلها إيران ضد الشعب الأميركي، لافتة إلى أن ترامب كان يتوقع هجوماً إيرانياً استباقياً.