تركيا تتوعد برد حاسم بعد محاولة صاروخ إيراني اختراق أجوائها.. وأردوغان يحذر

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026

أعلنت تركيا ،اليوم، الأربعاء، اعتراض صاروخ باليستي كان متجهًا نحو المجال الجوي التركي من إيران.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، نشرته وكالة "الأناضول" التركية أنه جرى التعامل مع الصاروخ في الوقت المناسب وتحييده من قبل عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق المتوسط،

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة كافة للدفاع عن الأراضي التركية ومجالها الجوي بشكل حاسم ودون تردد.

وأكدت تركيا الأربعاء، أنها تواصل بحزم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن مجالها الجوي وسلامة مواطنيها.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مستشار الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف جاغاطاي قليتش، على منصة "إن سوسيال" التركية.

وذكر قليتش أنه في إطار التطورات الأخيرة بالمنطقة، تم رصد تهديد يتمثل في ذخيرة بالستية كانت متجهة نحو المجال الجوي التركي.

وأشار إلى أنه "جرى تحييد التهديد نتيجة تفعيل إجراءات الدفاع الجوي في الوقت المناسب، وبفضل التنسيق مع العناصر الحليفة".

وقال: "تواصل تركيا اتخاذ جميع التدابير اللازمة بحزم لضمان أمن مجالها الجوي وسلامة مواطنيها، ويتم متابعة التطورات الإقليمية عن كثب من قبل مؤسساتنا المعنية، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مستجدات تمس أمننا الوطني."

ودعا قليتش جميع الأطراف إلى التحرك وفقًا للقانون الدولي لمنع تصاعد أكثر للتوتر في المنطقة، مؤكدًا أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.

الى ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده توجّه تحذيراتها بأوضح صورة كي لا تتكرر حادثة الذخيرة الباليستية التي جرى تحييدها في وقت سابق الأربعاء في الأجواء التركية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية إفطار رمضاني مع الجنود في مقر قيادة العمليات الخاصة في العاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان: "وجهنا تحذيراتنا بشكل واضح كي لا تتكرر حوادث مماثلة مجددا".

وأضاف: "نتخذ كافة التدابير اللازمة بالتشاور الوثيق مع الحلفاء في الناتو ونتدخل بشكل فوري عند الضرورة".

وشدد على أنه "في ظل الأيام العصيبة التي تمر بها منطقتنا لا نترك أي شيء للصدفة عندما يتعلق الأمر بأمن حدودنا ومجالنا الجوي".

وتابع: "أظهرنا مرارا عبر التاريخ كيف يكون موقف شعبنا عندما يتعرض وطنه وعلمه للتهديد وعندما يصبح استقلاله ومستقبله في خطر".

وأردف: "إذا كنا نريد كأمة أن نعيش على هذه الأرض في أجواء من الطمأنينة والسلام فعلينا أن نواصل تعزيز قدرات الردع لدينا".

ولفت إلى أن "إرادتنا وقدراتنا لضمان أمن بلادنا وشعبنا في أعلى مستوى".