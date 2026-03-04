هجوم صاروخي مزدوج.. إيران ولبنان تشعلان قلب إسرائيل بهجوم نادر

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

لأول مرة منذ اندلاع الحرب الحالية، تعرضت إسرائيل، الأربعاء، لهجوم صاروخي متزامن وغير مسبوق انطلق من إيران ولبنان، ما أدخل وسط البلاد في حالة استنفار قصوى.

5 صواريخ من لبنان وصاروخ إيراني

رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق 5 صواريخ من لبنان وصاروخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل، ما تسبب في إطلاق واسع لصفارات الإنذار وسماع انفجارات ناجمة عن محاولات الاعتراض.

وأكدت الشرطة سقوط شظايا في بعض أحياء تل أبيب، دون تسجيل إصابات بشرية، في حين أكد الجيش أن جميع الصواريخ تم اعتراضها بنجاح.

توتر غير مسبوق في قلب تل أبيب

هذا الهجوم المزدوج يأتي في ذروة التصعيد الإقليمي، ويشكل أكبر اختبار لقدرات الدفاعات الإسرائيلية منذ بداية الحرب.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” أكدت أن الاعتراضات نجحت بالكامل، لكن الصوت المتزامن للصفارات والانفجارات ترك السكان في حالة رعب وحذر قصوى، فيما يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب.