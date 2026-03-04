هجوم صاروخي مزدوج.. إيران ولبنان تشعلان قلب إسرائيل بهجوم نادر صاروخ إيراني يخترق أجواء دولتين ويشعل إنذاراً في تركيا… والدفاع الجوي يحسم الموقف في اللحظة الأخيرة الدوخة مع أول النهار في رمضان.. ما السبب ؟ كيف تتجنب الدوخة بعد الإفطار؟.. إليك الطريقة الصحيحة 4 مشروبات تقوي المناعة طبيعيًا في رمضان تحركات مفاجئة في العاصمة.. جماعة الحوثي تستعرض قوتها في صنعاء وتدفع بتعزيزات ضخمة نحو الحديدة حرب مفتوحة تتسع رقعتها.. إسرائيل تصعّد ضرباتها داخل إيران وأمريكا تعلن استهداف 2000 موقع تصعيد غير مسبوق في طهران... إسرائيل تعلن إسقاط طائرة حربية إيرانية وتكثّف ضرباتها نيران مركزة تهز باب غلق.. سقوط قيادي حوثي وعدد من العناصر شمال الضالع أسرع عملية اغتيال لمسؤول إيراني بارز بعد 48 ساعة من تعيينه
لأول مرة منذ اندلاع الحرب الحالية، تعرضت إسرائيل، الأربعاء، لهجوم صاروخي متزامن وغير مسبوق انطلق من إيران ولبنان، ما أدخل وسط البلاد في حالة استنفار قصوى.
5 صواريخ من لبنان وصاروخ إيراني
رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق 5 صواريخ من لبنان وصاروخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل، ما تسبب في إطلاق واسع لصفارات الإنذار وسماع انفجارات ناجمة عن محاولات الاعتراض.
وأكدت الشرطة سقوط شظايا في بعض أحياء تل أبيب، دون تسجيل إصابات بشرية، في حين أكد الجيش أن جميع الصواريخ تم اعتراضها بنجاح.
توتر غير مسبوق في قلب تل أبيب
هذا الهجوم المزدوج يأتي في ذروة التصعيد الإقليمي، ويشكل أكبر اختبار لقدرات الدفاعات الإسرائيلية منذ بداية الحرب.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” أكدت أن الاعتراضات نجحت بالكامل، لكن الصوت المتزامن للصفارات والانفجارات ترك السكان في حالة رعب وحذر قصوى، فيما يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب.