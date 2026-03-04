هجوم صاروخي مزدوج.. إيران ولبنان تشعلان قلب إسرائيل بهجوم نادر صاروخ إيراني يخترق أجواء دولتين ويشعل إنذاراً في تركيا… والدفاع الجوي يحسم الموقف في اللحظة الأخيرة الدوخة مع أول النهار في رمضان.. ما السبب ؟ كيف تتجنب الدوخة بعد الإفطار؟.. إليك الطريقة الصحيحة 4 مشروبات تقوي المناعة طبيعيًا في رمضان تحركات مفاجئة في العاصمة.. جماعة الحوثي تستعرض قوتها في صنعاء وتدفع بتعزيزات ضخمة نحو الحديدة حرب مفتوحة تتسع رقعتها.. إسرائيل تصعّد ضرباتها داخل إيران وأمريكا تعلن استهداف 2000 موقع تصعيد غير مسبوق في طهران... إسرائيل تعلن إسقاط طائرة حربية إيرانية وتكثّف ضرباتها نيران مركزة تهز باب غلق.. سقوط قيادي حوثي وعدد من العناصر شمال الضالع أسرع عملية اغتيال لمسؤول إيراني بارز بعد 48 ساعة من تعيينه
في تطور خطير يعكس اتساع رقعة المواجهة الإقليمية، أعلنت وزارة الدفاع في تركيا تحييد صاروخ باليستي أُطلق من إيران بعد أن قطع مساراً جوياً طويلاً عبر أجواء العراق وسوريا، قبل أن يتجه مباشرة نحو المجال الجوي التركي.
ووفق البيان الرسمي، تم التعامل مع التهديد “في الوقت المناسب” عبر منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لـحلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط، حيث جرى اعتراض الصاروخ وتدميره في الجو، في عملية وُصفت بأنها دقيقة وحاسمة.
وسقط جزء من الذخيرة في قضاء دورتيول بولاية هاطاي، ليتبين لاحقاً أنه جزء من صاروخ دفاعي استُخدم خلال عملية الاعتراض، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار جسيمة.
الوزارة شددت في بيانها على أن “إرادة تركيا وقدرتها على حماية أراضيها ومواطنيها في أعلى المستويات”، مؤكدة أن حق الرد على أي سلوك عدائي “محفوظ”، مع تحذير واضح من مغبة توسيع دائرة النزاع في المنطقة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصعيد غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط تبادل للهجمات الصاروخية والمسيّرات التي باتت تطال عدة دول في الإقليم، في مشهد ينذر بانفجار أوسع إذا لم يتم احتواء الموقف سريعاً.