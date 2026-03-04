صاروخ إيراني يخترق أجواء دولتين ويشعل إنذاراً في تركيا… والدفاع الجوي يحسم الموقف في اللحظة الأخيرة

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

في تطور خطير يعكس اتساع رقعة المواجهة الإقليمية، أعلنت وزارة الدفاع في تركيا تحييد صاروخ باليستي أُطلق من إيران بعد أن قطع مساراً جوياً طويلاً عبر أجواء العراق وسوريا، قبل أن يتجه مباشرة نحو المجال الجوي التركي.

ووفق البيان الرسمي، تم التعامل مع التهديد “في الوقت المناسب” عبر منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لـحلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط، حيث جرى اعتراض الصاروخ وتدميره في الجو، في عملية وُصفت بأنها دقيقة وحاسمة.

وسقط جزء من الذخيرة في قضاء دورتيول بولاية هاطاي، ليتبين لاحقاً أنه جزء من صاروخ دفاعي استُخدم خلال عملية الاعتراض، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار جسيمة.

الوزارة شددت في بيانها على أن “إرادة تركيا وقدرتها على حماية أراضيها ومواطنيها في أعلى المستويات”، مؤكدة أن حق الرد على أي سلوك عدائي “محفوظ”، مع تحذير واضح من مغبة توسيع دائرة النزاع في المنطقة.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصعيد غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط تبادل للهجمات الصاروخية والمسيّرات التي باتت تطال عدة دول في الإقليم، في مشهد ينذر بانفجار أوسع إذا لم يتم احتواء الموقف سريعاً.