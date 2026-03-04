الدوخة مع أول النهار في رمضان.. ما السبب ؟

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

مع تغير نمط الحياة في شهر رمضان، من حيث مواعيد النوم والطعام وعدد ساعات الصيام، يلاحظ بعض الأشخاص شعورًا بالدوخة فور الاستيقاظ صباحًا، ورغم أن البعض يتعامل مع الأمر باعتباره عرضًا عابرًا، فإن المتخصصين يؤكدون أهمية الانتباه إليه، خاصة إذا تكرر أو صاحبه شعور بعدم الاتزان.

لماذا تحدث الدوخة أثناء الصيام؟

في هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد الكيلاني، استشاري القلب، أن الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ خلال الصيام ليس أمرًا عابرًا دائمًا، بل قد يكون مؤشرًا يحتاج إلى متابعة، خصوصًا مع التغيرات المفاجئة في مواعيد الأكل والنوم خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن من أبرز الأسباب المحتملة انخفاض مستوى السكر في الدم بعد ساعات الصيام الطويلة، ما قد يؤدي إلى الشعور بالهبوط وعدم الاتزان فور النهوض من الفراش، كما أن نقص السوائل نتيجة قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور يسهم في انخفاض ضغط الدم، وهو ما يسبب الدوخة، خاصة عند القيام بشكل مفاجئ.

وأضاف أن هناك عاملًا آخر يتمثل في ما يُعرف بالهبوط الانتصابي، وهو انخفاض ضغط الدم عند الانتقال السريع من وضعية الاستلقاء إلى الوقوف، ما يؤدي إلى شعور مؤقت بالدوار أو زغللة في العينين.

متى تكون الدوخة مؤشرًا لمشكلة صحية؟

وأكد استشاري القلب أن الدوخة قد ترتبط أحيانًا ببعض المشكلات الصحية، مثل اضطرابات التنفس أثناء النوم التي تقلل من وصول الأكسجين إلى المخ، أو مشكلات الأذن الداخلية المسؤولة عن الاتزان، كما أن بعض الأدوية قد يكون من آثارها الجانبية زيادة الشعور بالدوار.

ونصح الكيلاني بضرورة الحرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، والاهتمام بوجبة سحور متوازنة تحتوي على بروتينات وكربوهيدرات معقدة تساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، مشددًا على أهمية النهوض التدريجي من السرير، ومراجعة الطبيب في حال تكرار الدوخة أو حدوث إغماء، لتجنب أي مضاعفات محتملة