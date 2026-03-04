كيف تتجنب الدوخة بعد الإفطار؟.. إليك الطريقة الصحيحة

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

يشعر العديد من الأشخاص بالدوخة والتعب بعد الانتهاء من تناول وجبة الإفطار مباشرة، وتحدث غالباً بسبب انخفاض ضغط الدم المفاجئ، حيث يتجه الدم بكثافة للمعدة والجهاز الهضمي، أو نتيجة ارتفاع السكر بسرعة ثم انخفاضه.

في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" طريقة تناول وجبة الإفطار لتجنب الدوخة والتعب، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة هبة شريف استشاري أمراض السمع والأتزان وطنين الأذن.

الطريقة الصحيحة لتجنب الدوخة بعد الإفطار

يمكن تجنب الشعور بالدوخة والتعب والخمول بعد الإفطار خلال شهر رمضان، من اتباع الطريقة الصحيحة للإفطار وترتيب تناول الأطعمة وهى كالتالي:

1- البدء بتناول تمرة واحدة لـ 3 تمرات فقط، للحصول على الفوائد وتجنب حدوث ارتفاع معدلات سكر الدم، كما أن التمر يحتوي على نسبة ألياف صحية، تقلل من ارتفاع سكر الدم المفاجيء.

2- يمكن إضافة إلى الثلاث تمرات بعض المكسرات، مثل اللوز أو عين الجمل، لتقليل امتصاص السكر، وارتفاع سكر الدم.

3- تناول كوب مياه متوسط الحجم وفاتر، مع الثلاث تمرات، وعلى ثلاث دفعات.

4- الانتظار 10 لـ 15 دقيقة ثم تناول طبق صغير من الشوربة الدافئة "شوربة الخضار – أو شورية الدجاج.

5- ثم تناول طبق من سلطة الخضار، الذي يحتوي على عناصر غذائية عالية ضرورية لصحة الجسم، خاصة الجهاز الهضمي.

6- بعد تناول سلطة الخضار يمكن تناول البروتين "لحوم الدجاج – أو الأسماك – أو اللحوم الحمراء.

7- عقب ذلك تناول النشويات، مثل المكرونة أو الخبز أو الأرز ، بكميات معتدلة وعند الحاجة لعدم الشعور بالشبع.

هذا الترتيب يساهم في حصول الجسم على العناصر الغذائية، وعلاج الجفاف الذي تعرض له الجسم طوال نهار رمضان، دون ارتفاع سكر الدم بطريقة مفاجئة، أو ارتفاع في معدلات ضغط الدم، وبالتالي لا يحدث الشعور بالإرهاق أو التعب والخمول الذي يصاحب البعض بعد وجبة الإفطار في رمضان، نتيجة نمط غذائي خاطيء.