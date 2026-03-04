4 مشروبات تقوي المناعة طبيعيًا في رمضان

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

مع حلول شهر رمضان، تتغير العادات الغذائية وعدد الوجبات اليومية، ما قد يؤثر في كفاءة الجهاز المناعي إذا لم يحصل الجسم على احتياجاته من العناصر الأساسية، وفي ظل الحرص على الوقاية من نزلات البرد والإجهاد، ينصح خبراء التغذية بالتركيز على بعض المشروبات الطبيعية التي تدعم المناعة وتعوض نقص السوائل.

في هذا السياق، أكد الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن الاهتمام بالمشروبات الصحية بين الإفطار والسحور يلعب دورًا مهمًا في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى، موضحًا أن هناك 4 مشروبات طبيعية يمكن أن تمثل دعمًا حقيقيًا للمناعة خلال الشهر الكريم.

شاي الزنجبيل والليمون

أشار حماد، في تصريحات خاصة لـ"الكونسلتو"، إلى أن الزنجبيل يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، ما يساعد في تخفيف احتقان الحلق ودعم صحة الجهاز التنفسي، فضلًا عن تحسين عملية الهضم، أما الليمون، فيعد مصدرًا غنيًا بفيتامين "سي"، الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة العدوى، ويمكن تحضير المشروب بغلي شرائح الزنجبيل في الماء لمدة عشر دقائق، ثم تصفيته وإضافة عصير نصف ليمونة.

عصير البرتقال والجريب فروت

أوضح استشاري التغذية أن الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت، تحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة، ما يسهم في تقوية جهاز المناعة وتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لافتًا إلى تناول العصير طازجًا دون إضافة سكر للحصول على أكبر فائدة غذائية.

عصير الرمان والكرفس

وأضاف أن الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، بينما يساعد الكرفس في تقليل الالتهابات ودعم عملية التخلص من السموم، ويمكن إعداد العصير بخلط بذور رمانة واحدة مع عودين من الكرفس وقليل من الماء، ثم تصفيته وتناوله باردًا.

ماء العسل والقرفة

اختتم استشاري التغذية، حديثه، بالتأكيد على أن مشروب العسل والقرفة يعد خيارًا مناسبًا خاصة عند الشعور بإجهاد أو التهاب في الحلق، إذ يتمتع العسل بخصائص مضادة للبكتيريا، فيما تساعد القرفة على مقاومة الالتهابات، ويتم تحضيره بإضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة إلى كوب ماء مغلي، وتركه منقوعًا لخمس دقائق، ثم تحليته بملعقة صغيرة من العسل قبل تناوله.