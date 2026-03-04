حرب مفتوحة تتسع رقعتها.. إسرائيل تصعّد ضرباتها داخل إيران وأمريكا تعلن استهداف 2000 موقع

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 141

في تصعيد هو الأخطر منذ اندلاع المواجهة، كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على أهداف استراتيجية داخل إيران، مستهدفة بنى تحتية عسكرية ومواقع مرتبطة بالبرنامج النووي، وسط إعلان أمريكي عن تنفيذ آلاف الضربات خلال أيام قليلة.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية إسقاط طائرة حربية إيرانية في أجواء طهران، في خطوة تعكس انتقال المواجهة إلى مستوى أكثر خطورة، مع اتساع نطاق العمليات الجوية في العمق الإيراني.

2000 هدف تحت القصف وفي تطور لافت، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات استهدفت نحو 2000 موقع داخل إيران منذ بدء العمليات، مؤكدة أن الهجمات طالت منشآت عسكرية ومنصات صاروخية ومراكز قيادة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح بأن “كل شيء تقريباً تم تدميره”، في إشارة إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبنية العسكرية الإيرانية.

ضرب منشأة نووية سرية الجيش الإسرائيلي أعلن كذلك قصف موقع عسكري سري تحت الأرض قرب طهران، قال إنه مرتبط مباشرة بتطوير قدرات نووية، مضيفاً أن العملية جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق لتحركات علماء إيرانيين.

اعتقالات وتحركات إقليمية

في سياق متصل، أعلنت السلطات في قطر ضبط خليتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني، في مؤشر على امتداد التوتر إلى ساحات أخرى في المنطقة.

كما أدانت بريطانيا الهجمات الإيرانية على الرياض، مؤكدة تضامنها مع السعودية ودول المنطقة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لخفض التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة إقليمية شاملة.

مشهد يتجه نحو الانفجار التطورات المتسارعة تؤكد أن المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية، مع استمرار الضربات المتبادلة واتساع دائرة الاستهداف، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيداً في الأيام المقبلة.