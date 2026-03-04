تصعيد غير مسبوق في طهران... إسرائيل تعلن إسقاط طائرة حربية إيرانية وتكثّف ضرباتها

الأربعاء 04 مارس - آذار 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -خاص

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء موجة جديدة من الضربات «الواسعة» على العاصمة الإيرانية طهران، مؤكداً أنها تستهدف ما وصفها بـ«البنى التحتية التابعة للنظام الإيراني».

وأوضح الجيش في بيان مقتضب أن هذه الموجة تُعد العاشرة منذ انطلاق الهجوم الإسرائيلي – الأميركي المشترك يوم السبت الماضي، مشيراً إلى أن سلاح الجو نفّذ غارات مكثفة استهدفت عشرات الأهداف داخل طهران، من بينها مواقع مرتبطة بقوات التعبئة «الباسيج» وقوات الأمن الداخلي.

وأضاف أن الضربات استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وشملت مراكز قيادة تابعة للنظام، مؤكداً إسقاط عشرات الذخائر على أهداف أمنية وعسكرية حساسة.

انفجارات عنيفة ودخان يتصاعد

ميدانياً، دوّى انفجار قوي صباح اليوم في شمال شرق طهران، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية، في خامس أيام التصعيد العسكري.

وأظهرت مشاهد تصاعد سحب دخان كثيفة في سماء المدينة، مع سماع أصوات طائرات حربية تحلّق في الأجواء.

بدوره، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني إطلاق أكثر من 40 صاروخاً باتجاه أهداف أميركية وإسرائيلية، في ردّ على الضربات الأخيرة، وسط تقارير عن سماع انفجارات متفرقة داخل العاصمة.

أرقام تكشف حجم التصعيد

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد نفّذ سلاح الجو منذ بداية العمليات أكثر من 1600 مهمة قتالية، وتم تدمير نحو 300 منصة إطلاق صواريخ داخل إيران، في إطار العملية العسكرية المنسّقة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

التطورات المتسارعة تشير إلى اتساع رقعة المواجهة، مع استمرار تبادل الضربات بين الجانبين، ما يضع المنطقة أمام مرحلة بالغة الحساسية في ظل مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة إقليمية شاملة.